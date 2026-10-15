DAX 25.645 +1,4%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.960 +0,8%Top 10 Crypto 10,75 -0,4%Nas 26.760 +1,3%Bitcoin 75.318 +2,0%Euro 1,1237 +0,0%Öl 108,7 -0,1%Gold 4.139 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Deutsche Börse Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
307,50 EUR -0,50 EUR -0,16 %
STU
finanzen.net zero
Deutsche Börse jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 54,83 Mrd. EUR

KGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 581005

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005810055

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DBOEF

AI Analyse

DZ BANK

Deutsche Börse Kaufen

19:01 Uhr
Deutsche Börse Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
307,50 EUR -0,50 EUR -0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Börse nach Quartalszahlen von 300 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Börsenbetreiber sei weiterhin mit Rückenwind unterwegs, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere Zinserhöhungen in den USA und Europa sollten sich positiv auswirken. Die Aktie sei angesichts des erwarteten Gewinnwachstums weiter attraktiv bewertet./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Kaufen

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
304,70 €		 Abst. Kursziel*:
11,59%
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
307,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,57%
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
307,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

19:01 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
13:41 Deutsche Börse Neutral UBS AG
11:01 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
08:01 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

Dow Jones Auf Wachstumskurs Deutsche Börse-Aktie gibt trotzdem nach: Treasury-Ziel für 2026 erhöht Deutsche Börse-Aktie gibt trotzdem nach: Treasury-Ziel für 2026 erhöht
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Nachmittag ab
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel: LUS-DAX auf grünem Terrain
finanzen.net Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 stärker
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Deutsche Börse auf 'Neutral' - Ziel 265 Euro
finanzen.net Deutsche Börse-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit Einbußen
finanzen.net Deutsche Börse-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Euronext open to ‘big bang’ deal with rival Deutsche Börse
RSS Feed
Deutsche Börse AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.