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Symbol RHHVF

AI Analyse

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Deutsche Bank AG

Roche Hold

14:31 Uhr
Roche Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 340 Franken belassen. Die jüngst vorgelegten Daten zu einigen Studien betrachte er als sehr geringfügigen Negativfaktor für den Pharmakonzern, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Hold

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

14:31 Roche Hold Deutsche Bank AG
14:16 Roche Buy UBS AG
12.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
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