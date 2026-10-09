Roche Aktie
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
AI Analyse
Roche Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 340 Franken belassen. Die jüngst vorgelegten Daten zu einigen Studien betrachte er als sehr geringfügigen Negativfaktor für den Pharmakonzern, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Roche Hold
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
340,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
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|Deutsche Bank AG
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|UBS AG
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|Deutsche Bank AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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