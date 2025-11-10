DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.385 +0,0%Top 10 Crypto 14,62 -0,4%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.996 -0,7%Euro 1,1551 -0,1%Öl 63,79 -0,4%Gold 4.129 +0,3%
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

50,76 EUR -0,18 EUR -0,35 %
58,94 USD +2,05 USD +3,60 %
Marktkap. 24,01 Mrd. EUR

KGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8

ISIN CA67077M1086

Symbol NTR

JP Morgan Chase & Co.

Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight

08:01 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nutrien mit einem Kursziel von 68 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Düngerkonzern ergreife sinnvolle Maßnahmen zur Verbesserung seiner Finanzergebnisse, schrieb Jeffrey Zekauskas in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten seien in den ersten neun Monaten um 5 Prozent und die Kapitalkosten um 10 Prozent reduziert worden. Zudem veräußere das Unternehmen nicht-strategische Vermögenswerte, wodurch Bruttoerlöse in Höhe von 900 Millionen US-Dollar erwartet werden./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 23:44 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 68,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 58,94		 Abst. Kursziel*:
15,37%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 58,94		 Abst. Kursziel aktuell:
15,37%
Analyst Name:
Jeffrey Zekauskas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 64,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

10.11.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral UBS AG
13.10.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
01.10.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Nutrien auf 'Overweight' - Ziel 68 Dollar
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Mining.com Nutrien weighs phosphate unit sale
Zacks Nutrien (NTR) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Zacks Intrepid Potash (IPI) Q3 Earnings Lag Estimates
Zacks Nutrien (NTR) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
Mining.com Kore Potash weighs sale or fresh funding to advance Congo mine
Zacks Nutrien (NTR) Q3 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
Benzinga EXCLUSIVE: Brazil Potash Appoints Advisor To Unlock Global Funding Opportunities
Zacks Nutrien (NTR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
