Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 24,01 Mrd. EURKGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nutrien mit einem Kursziel von 68 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Düngerkonzern ergreife sinnvolle Maßnahmen zur Verbesserung seiner Finanzergebnisse, schrieb Jeffrey Zekauskas in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten seien in den ersten neun Monaten um 5 Prozent und die Kapitalkosten um 10 Prozent reduziert worden. Zudem veräußere das Unternehmen nicht-strategische Vermögenswerte, wodurch Bruttoerlöse in Höhe von 900 Millionen US-Dollar erwartet werden./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 23:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 68,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 58,94
|Abst. Kursziel*:
15,37%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 58,94
|Abst. Kursziel aktuell:
15,37%
|
Analyst Name:
Jeffrey Zekauskas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 64,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
