DAX24.828 -0,1%Est506.005 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3900 -1,9%Nas22.725 -1,5%Bitcoin55.233 -2,1%Euro1,1869 -0,1%Öl67,41 -3,2%Gold4.950 -2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 Microsoft 870747 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt
Joe Broker: Die neue Trading-App der TARGOBANK im Portrait Joe Broker: Die neue Trading-App der TARGOBANK im Portrait
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Quartalsausblick

Ausblick: Pinterest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

12.02.26 18:01 Uhr
NYSE-Wert Pinterest-Aktie: Quartalszahlen von Pinterest top oder flop? Das erwarten Analysten | finanzen.net

Pinterest gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pinterest
16,20 EUR -0,60 EUR -3,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Pinterest lädt am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Wer­bung

Die Prognosen von 24 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,667 USD je Aktie gegenüber 2,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Pinterest 32 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,33 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Pinterest 1,15 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 27 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,65 USD, gegenüber 2,67 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 36 Analysten durchschnittlich 4,23 Milliarden USD im Vergleich zu 3,65 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Pinterest und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pinterest

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pinterest

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pinterest

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Pinterest

DatumRatingAnalyst
06.10.2022Pinterest BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.08.2019Pinterest HoldPivotal Research Group
02.08.2019Pinterest BuyDeutsche Bank AG
29.05.2019Pinterest HoldPivotal Research Group
13.05.2019Pinterest Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.10.2022Pinterest BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.08.2019Pinterest BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.08.2019Pinterest HoldPivotal Research Group
29.05.2019Pinterest HoldPivotal Research Group
13.05.2019Pinterest Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pinterest nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen