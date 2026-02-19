DAX 25.128 +0,3%ESt50 6.093 +0,6%MSCI World 4.528 +0,0%Top 10 Crypto 8,7910 +3,2%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.918 +1,8%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,84 -0,1%Gold 5.032 +0,7%
Newmont-Aktie dreht ins Minus: Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen teilweise
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

60,84 EUR +0,04 EUR +0,07 %
STU
71,96 USD +0,16 USD +0,22 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 28,91 Mrd. EUR

KGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
WKN A2DWB8

ISIN CA67077M1086

Symbol NTR

JP Morgan Chase & Co.

10:36 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 68 auf 78 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen der hohen Abhängigkeit des Düngerhandels von arabischen Produzentenländern und dem Iran seien die Branchenunternehmen sehr sensibel für die politischen Entwicklungen im Nahen Osten, schrieb Jeffrey Zekauskas in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Eine Eskalation der dortigen Spannungen würde die Düngerpreise und wohl auch die Aktienkurse nach oben treiben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 78,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 71,78		 Abst. Kursziel*:
8,67%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 71,96		 Abst. Kursziel aktuell:
8,39%
Analyst Name:
Jeffrey Zekauskas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 69,20

*zum Zeitpunkt der Analyse

