Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 28,91 Mrd. EURKGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 68 auf 78 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen der hohen Abhängigkeit des Düngerhandels von arabischen Produzentenländern und dem Iran seien die Branchenunternehmen sehr sensibel für die politischen Entwicklungen im Nahen Osten, schrieb Jeffrey Zekauskas in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Eine Eskalation der dortigen Spannungen würde die Düngerpreise und wohl auch die Aktienkurse nach oben treiben./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 78,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 71,78
|Abst. Kursziel*:
8,67%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 71,96
|Abst. Kursziel aktuell:
8,39%
|
Analyst Name:
Jeffrey Zekauskas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 69,20
*zum Zeitpunkt der Analyse
