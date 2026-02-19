JP Morgan Chase & Co.

Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight

10:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 68 auf 78 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen der hohen Abhängigkeit des Düngerhandels von arabischen Produzentenländern und dem Iran seien die Branchenunternehmen sehr sensibel für die politischen Entwicklungen im Nahen Osten, schrieb Jeffrey Zekauskas in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Eine Eskalation der dortigen Spannungen würde die Düngerpreise und wohl auch die Aktienkurse nach oben treiben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / EST

