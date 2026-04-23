Siemens Energy Aktie
Marktkap. 152,61 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Alasdair Leslie äußerte in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung seinen Glauben, dass die Anleger positiv auf die Resultate reagieren werden. Als "Kronjuwel der Veröffentlichung" bezeichnete der Experte das Netzgeschäft./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
181,43 €
|Abst. Kursziel*:
-17,32%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
185,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,15%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
166,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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