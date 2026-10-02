ING Group Aktie
Marktkap. 87,54 Mrd. EURKGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
AI Analyse
ING Group Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 34,50 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Steigende Zinsen dürften den Nettozinsertrag der niederländischen Großbank im dritten Quartal angetrieben haben, schrieb Johan Ekblom in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Prognose und die Marktschätzungen haben seiner Meinung nach Luft nach oben./rob/niw/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 15:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Buy
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
29,80 €
|Abst. Kursziel*:
27,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
29,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,66%
|
Analyst Name:
Johan Ekblom
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|26.08.26
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|Deutsche Bank AG
|07.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
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|05.11.21
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