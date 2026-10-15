Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 44,85 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
AI Analyse
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Start des neuen Strahlentherapiesystems Accela unterstreiche das Aufwärtspotenzial der Aktie des Medizintechnikkonzerns, schrieb Natalia Webster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Accela verdeutliche wichtige klinische Fähigkeiten des Unternehmens./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:32 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
40,01 €
|Abst. Kursziel*:
19,96%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
40,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,82%
|
Analyst Name:
Natalia Webster
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.20
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG