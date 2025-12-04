DAX23.879 +0,8%Est505.719 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,52 -2,1%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.503 -1,0%Euro1,1677 ±0,0%Öl63,01 +0,4%Gold4.196 -0,2%
MARKT USA/Nach Vortagesrally dürfte Luft an Wall Street raus sein

04.12.25 12:48 Uhr
Nach der Rally des Vortages dürfte die Wall Street am Donnerstag zunächst auf der Stelle treten. Der Aktienterminmarkt deutet einen wenig veränderten Handelsbeginn am Kassamarkt an. Anleger seien in den Wartemodus eingeschwenkt, heißt es. Weiterhin setzt die Geldpolitik die entscheidenden Impulse an den US-Börsen. Schwache Daten, vor allem zum Arbeitsmarkt, hatten zur Wochenmitte Zinssenkungsfantasien und damit auch die Börse befeuert. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte am 10. Dezember wird am Zinsterminmarkt weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent eingepreist und gilt damit am Markt als sicher. Vor Wochenfrist hatte die eingepreiste Wahrscheinlichkeit bei 83 Prozent gelegen.

Gleichwohl stehen im Tagesverlauf weitere Arbeitsmarktdaten wie der Challenger Job Cut Report sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an, die unter Umständen das sich manifestierende Bild eines schwachen Arbeitsmarktes ins Wanken bringen könnten. Für Zurückhaltung sorgt auch, dass am Freitag Daten zum Konsum sowie zum viel beachteten PCE-Preisindex veröffentlicht werden - erstmals seit September. Der PCE-Index ist das von der Fed favorisierte Preismaß.

Für etwas Verunsicherung sorgt auch der KI-Boom und die Frage nach einer möglichen Blase. Am Vortag hatte sich Microsoft etwas verhaltener zu Erlösen mit KI-Produkten geäußert, woraufhin der Kurs um 2,5 Prozent abgerutscht war. Obwohl die Auswirkungen der Schlagzeile insgesamt nur von kurzer Dauer gewesen seien, diene sie dennoch als nützliche Erinnerung an die Verwundbarkeit im KI-Sektor, erläutert Pepperstone-Marktstratege Michael Brown. Vorbörslich kommen Microsoft leicht um 0,4 Prozent zurück.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 06:48 ET (11:48 GMT)

