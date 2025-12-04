GNW-News: EBC Financial Group tritt in den südafrikanischen Markt ein und setzt die strategische Expansion des Unternehmens in Afrika fort
^JOHANNESBURG, Südafrika, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial
Group SA (Pty) Ltd hat von der Financial Sector Conduct Authority (?FSCA") die
Zulassung als autorisierter Finanzdienstleister erhalten und markiert damit
einen strategischen Meilenstein in den Expansionsplänen des Unternehmens in
Afrika. Diese behördliche Zulassung ist ein entscheidender erster Schritt für
die EBC Financial Group (?EBC") beim Aufbau einer Präsenz in Südafrikas schnell
wachsendem Fintech-Ökosystem.
David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd., kommentierte:?Die
Zulassung durch die FSCA ist ein wichtiger Meilenstein in unserer globalen
Expansion. Dies ergänzt unsere bestehenden Lizenzen, z. B. jene der Financial
Conduct Authority (FCA) für die EBC Financial Group (UK) Ltd, und andere
Unternehmen unserer Gruppe, die von der Cayman Islands Monetary Authority
(CIMA), der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) und der
Financial Services Commission of Mauritius (FSC) reguliert werden. Diese
Akquisition ermöglicht es uns, einen der aktivsten Handelsmärkte des Kontinents
zu bedienen und gleichzeitig die regulatorischen Standards und die Transparenz
zu wahren, die unsere Geschäftstätigkeiten weltweit auszeichnen."
Strategischer Eintritt in den südafrikanischen Finanzmarkt
Südafrika bietet ein hochattraktives Wachstumspotenzial: mit einer Bevölkerung
von 63 Millionen Menschen und einer Internetdurchdringung von 76 % entsteht ein
bedeutender digital vernetzter Markt. Der Fintech-Sektor des Landes wird sich
voraussichtlich von 7,08?Mrd. USD im Jahr 2023 auf 14,86?Mrd. USD bis 2033 mehr
als verdoppeln - ein Spiegelbild der rasanten digitalen Transformation von
Finanzdienstleistungen in der Region. Innerhalb dieses expandierenden Ökosystems
beobachtet die EBC, dass die südafrikanische Trading-Gemeinschaft eine starke
Beteiligung an Rohstoffen, Indizes und aufkommenden digitalen Vermögenswerten
aufweist, was die Nachfrage nach einem verlässlichem, reguliertem Marktzugang
verstärkt.
?Südafrikas Trader sind anspruchsvoll und global orientiert, drei Viertel der
Bevölkerung sind online vernetzt", so Barrett weiter.?Diese digitale Reife in
Verbindung mit dem Wunsch der Region nach diversifizierten Trading-
Möglichkeiten, passt hervorragend zu unserem Angebot. Während wir den
Integrationsprozess abschließen, freuen wir uns darauf, südafrikanischen
Tradern, die zuverlässige und transparente Trading-Lösungen suchen, unsere
Ausführungskompetenzen und unseren umfassenden Zugang zum Multi-Asset-Markt zur
Verfügung zu stellen."
Bildung und Empowerment: Kern der EBC-Philosophie
Über den Marktzugang hinaus setzt sich die EBC weiterhin für die Ausbildung von
Tradern ein und betrachtet dies als Grundpfeiler einer verantwortungsvollen
Marktteilnahme. Im vergangenen Quartal hat die EBC mehr als 1.000 mehrsprachige
Webinare veranstaltet. Zu den Bildungsinitiativen des Unternehmens gehören
außerdem die Podcastreihe?Pulse 360º" auf Spotify, Markteinblicke sowie
Schulungsangebote für Trader über die EBC Trading Academy. Die EBC arbeitet auch
mit der Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford zusammen, um die Reihe?What
Economists Really Do" (Was Ökonomen wirklich tun) zu organisieren. Das jüngste
Webinar?Think Like an Economist: Financial Literacy and Economic Understanding
in an Age of Complexity" (Denken wie ein Ökonom: Finanzkompetenz und
wirtschaftliches Verständnis in einem Zeitalter der Komplexität) fand am 11.
November 2025 statt. Die digitalen Bildungsinitiativen der EBC sind insbesondere
dafür geeignet, Tradern die notwendigen Fakten, solide Risikomanagementpraktiken
und Finanzkenntnisse zu vermitteln.
?Bildung und fundierte Entscheidungen sind von grundlegender Bedeutung für den
langfristigen Trading-Erfolg", so Barrett.?Mit unseren Bildungsprogrammen
möchten wir Tradern aller Erfahrungsstufen das Wissen vermitteln, das sie
benötigen, um sich auf den Märkten sicher zurechtzufinden, Risiken umsichtig zu
managen und sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen."
Geleitet von einer klaren Mission
Über den regulatorischen Meilenstein hinaus verschafft diese Akquisition den
Tradern in Südafrika Zugang zum renommierten Ökosystem der EBC, das
technologische Exzellenz und Bildungsvielfalt vereint. Die Infrastruktur der EBC
bietet Ausführungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 ms, intelligentes
Liquiditätsrouting und erweiterte mehrsprachige Unterstützung. Proprietäre Tools
wie die?Trading Black Box" und der?Private Room" stärken die Kontrolle des
Traders über die Preisgestaltung und Ausführung und unterstützen das Engagement
der Plattform für Transparenz und Leistungsfähigkeit. Dieser umfassende Ansatz
hat externe Anerkennung gefunden - durch eine dreijährige Auszeichnung von World
Finance, darunter?Most Trusted Broker" und?Best Trading Platform" im Jahr
2025, sowie durch den Titel?Best CFD Provider" bei den Online Money Awards
2025.
?Die Akquisition unterstreicht unser Engagement, sowohl technologische Exzellenz
als auch Bildungsunterstützung zu bieten", ergänzt Barrett.?Mit der Etablierung
unserer Präsenz in Südafrika bringen wir nicht nur eine preisgekrönte
Infrastruktur mit, sondern auch einen umfassenden Trading-Ansatz, bei dem
Transparenz, Ausführungsqualität und kontinuierliche Innovation im Vordergrund
stehen, um Tradern zu helfen, die Märkte zu beherrschen. Unser Ziel ist es,
südafrikanische Trader mit denselben Standards zu bedienen, die uns weltweit
Anerkennung eingebracht haben."
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.ebc.com/.
Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken
und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und
aller ihrer Unternehmen (?EBC") dar. Der Handel mit Devisen und
Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist
möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können Ihre
eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie
Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen
und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken
oder vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige
Ergebnisse. Die EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen
auf diese Informationen entstehen.
Über die EBC Financial Group
Die EBC Financial Group (EBC) wurde in London gegründet und ist eine globale
Marke, die für ihre Expertise in den Bereichen Finanzbrokerage und
Vermögensverwaltung bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in
wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln,
Mauritius und anderen Ländern tätig sind, ermöglicht der EBC privaten,
professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und
Trading-Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.
Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit
globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC
gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als
Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit ihrer
starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz wird die
EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet - vertrauenswürdig
aufgrund ihrer Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-
Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.
Die Tochtergesellschaften der EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten
zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der
britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. EBC Financial Group (Cayman)
Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC
Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von
der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC
Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC)
zugelassen und reguliert.
Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren
Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen
erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im
Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir
pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit
des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem
Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.
Die EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert
weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften -
insbesondere durch die Initiative?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, die
Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die
sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung
und Nachhaltigkeit einsetzen.
https://www.ebc.com/ (https://www.ebc.com/)
Medienkontakt:
Susindhraseghar Chandrasekar
Global Public Relations Executive
susindhra.c@ebc.com (mailto:susindhra.c@ebc.com)
Aldric Tinker
Global PR Lead
aldric.tinker@ebc.com (mailto:aldric.tinker@ebc.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db2ff409-
6c9d-4e52-9c76-57d26de8cac7
