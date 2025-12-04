GNW-News: EBC Financial Group tritt in den südafrikanischen Markt ein und setzt die strategische Expansion des Unternehmens in Afrika fort

^JOHANNESBURG, Südafrika, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial

Group SA (Pty) Ltd hat von der Financial Sector Conduct Authority (?FSCA") die

Zulassung als autorisierter Finanzdienstleister erhalten und markiert damit

einen strategischen Meilenstein in den Expansionsplänen des Unternehmens in

Afrika. Diese behördliche Zulassung ist ein entscheidender erster Schritt für

die EBC Financial Group (?EBC") beim Aufbau einer Präsenz in Südafrikas schnell

wachsendem Fintech-Ökosystem.

David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd., kommentierte:?Die

Zulassung durch die FSCA ist ein wichtiger Meilenstein in unserer globalen

Expansion. Dies ergänzt unsere bestehenden Lizenzen, z. B. jene der Financial

Conduct Authority (FCA) für die EBC Financial Group (UK) Ltd, und andere

Unternehmen unserer Gruppe, die von der Cayman Islands Monetary Authority

(CIMA), der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) und der

Financial Services Commission of Mauritius (FSC) reguliert werden. Diese

Akquisition ermöglicht es uns, einen der aktivsten Handelsmärkte des Kontinents

zu bedienen und gleichzeitig die regulatorischen Standards und die Transparenz

zu wahren, die unsere Geschäftstätigkeiten weltweit auszeichnen."

Strategischer Eintritt in den südafrikanischen Finanzmarkt

Südafrika bietet ein hochattraktives Wachstumspotenzial: mit einer Bevölkerung

von 63 Millionen Menschen und einer Internetdurchdringung von 76 % entsteht ein

bedeutender digital vernetzter Markt. Der Fintech-Sektor des Landes wird sich

voraussichtlich von 7,08?Mrd. USD im Jahr 2023 auf 14,86?Mrd. USD bis 2033 mehr

als verdoppeln - ein Spiegelbild der rasanten digitalen Transformation von

Finanzdienstleistungen in der Region. Innerhalb dieses expandierenden Ökosystems

beobachtet die EBC, dass die südafrikanische Trading-Gemeinschaft eine starke

Beteiligung an Rohstoffen, Indizes und aufkommenden digitalen Vermögenswerten

aufweist, was die Nachfrage nach einem verlässlichem, reguliertem Marktzugang

verstärkt.

?Südafrikas Trader sind anspruchsvoll und global orientiert, drei Viertel der

Bevölkerung sind online vernetzt", so Barrett weiter.?Diese digitale Reife in

Verbindung mit dem Wunsch der Region nach diversifizierten Trading-

Möglichkeiten, passt hervorragend zu unserem Angebot. Während wir den

Integrationsprozess abschließen, freuen wir uns darauf, südafrikanischen

Tradern, die zuverlässige und transparente Trading-Lösungen suchen, unsere

Ausführungskompetenzen und unseren umfassenden Zugang zum Multi-Asset-Markt zur

Verfügung zu stellen."

Bildung und Empowerment: Kern der EBC-Philosophie

Über den Marktzugang hinaus setzt sich die EBC weiterhin für die Ausbildung von

Tradern ein und betrachtet dies als Grundpfeiler einer verantwortungsvollen

Marktteilnahme. Im vergangenen Quartal hat die EBC mehr als 1.000 mehrsprachige

Webinare veranstaltet. Zu den Bildungsinitiativen des Unternehmens gehören

außerdem die Podcastreihe?Pulse 360º" auf Spotify, Markteinblicke sowie

Schulungsangebote für Trader über die EBC Trading Academy. Die EBC arbeitet auch

mit der Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford zusammen, um die Reihe?What

Economists Really Do" (Was Ökonomen wirklich tun) zu organisieren. Das jüngste

Webinar?Think Like an Economist: Financial Literacy and Economic Understanding

in an Age of Complexity" (Denken wie ein Ökonom: Finanzkompetenz und

wirtschaftliches Verständnis in einem Zeitalter der Komplexität) fand am 11.

November 2025 statt. Die digitalen Bildungsinitiativen der EBC sind insbesondere

dafür geeignet, Tradern die notwendigen Fakten, solide Risikomanagementpraktiken

und Finanzkenntnisse zu vermitteln.

?Bildung und fundierte Entscheidungen sind von grundlegender Bedeutung für den

langfristigen Trading-Erfolg", so Barrett.?Mit unseren Bildungsprogrammen

möchten wir Tradern aller Erfahrungsstufen das Wissen vermitteln, das sie

benötigen, um sich auf den Märkten sicher zurechtzufinden, Risiken umsichtig zu

managen und sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen."

Geleitet von einer klaren Mission

Über den regulatorischen Meilenstein hinaus verschafft diese Akquisition den

Tradern in Südafrika Zugang zum renommierten Ökosystem der EBC, das

technologische Exzellenz und Bildungsvielfalt vereint. Die Infrastruktur der EBC

bietet Ausführungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 ms, intelligentes

Liquiditätsrouting und erweiterte mehrsprachige Unterstützung. Proprietäre Tools

wie die?Trading Black Box" und der?Private Room" stärken die Kontrolle des

Traders über die Preisgestaltung und Ausführung und unterstützen das Engagement

der Plattform für Transparenz und Leistungsfähigkeit. Dieser umfassende Ansatz

hat externe Anerkennung gefunden - durch eine dreijährige Auszeichnung von World

Finance, darunter?Most Trusted Broker" und?Best Trading Platform" im Jahr

2025, sowie durch den Titel?Best CFD Provider" bei den Online Money Awards

2025.

?Die Akquisition unterstreicht unser Engagement, sowohl technologische Exzellenz

als auch Bildungsunterstützung zu bieten", ergänzt Barrett.?Mit der Etablierung

unserer Präsenz in Südafrika bringen wir nicht nur eine preisgekrönte

Infrastruktur mit, sondern auch einen umfassenden Trading-Ansatz, bei dem

Transparenz, Ausführungsqualität und kontinuierliche Innovation im Vordergrund

stehen, um Tradern zu helfen, die Märkte zu beherrschen. Unser Ziel ist es,

südafrikanische Trader mit denselben Standards zu bedienen, die uns weltweit

Anerkennung eingebracht haben."

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.ebc.com/.

Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken

und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und

aller ihrer Unternehmen (?EBC") dar. Der Handel mit Devisen und

Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist

möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können Ihre

eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie

Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen

und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken

oder vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige

Ergebnisse. Die EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen

auf diese Informationen entstehen.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group (EBC) wurde in London gegründet und ist eine globale

Marke, die für ihre Expertise in den Bereichen Finanzbrokerage und

Vermögensverwaltung bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in

wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln,

Mauritius und anderen Ländern tätig sind, ermöglicht der EBC privaten,

professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und

Trading-Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.

Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit

globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC

gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als

Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit ihrer

starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz wird die

EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet - vertrauenswürdig

aufgrund ihrer Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-

Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.

Die Tochtergesellschaften der EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten

zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der

britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. EBC Financial Group (Cayman)

Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC

Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von

der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC

Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC)

zugelassen und reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren

Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen

erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im

Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir

pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit

des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem

Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

Die EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert

weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften -

insbesondere durch die Initiative?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, die

Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die

sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung

und Nachhaltigkeit einsetzen.

https://www.ebc.com/ (https://www.ebc.com/)

Medienkontakt:

Susindhraseghar Chandrasekar

Global Public Relations Executive

susindhra.c@ebc.com (mailto:susindhra.c@ebc.com)

Aldric Tinker

Global PR Lead

aldric.tinker@ebc.com (mailto:aldric.tinker@ebc.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db2ff409-

6c9d-4e52-9c76-57d26de8cac7

