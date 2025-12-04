DAX23.877 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,52 -2,1%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.603 -0,8%Euro1,1677 ±0,0%Öl62,95 +0,3%Gold4.199 -0,1%
Bürobedarf-Versender Böttcher AG knackt eine Milliarde Euro Umsatz

04.12.25 12:47 Uhr

JENA (dpa-AFX) - Die Jenaer Böttcher AG hat erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte die Umsatzschwelle von einer Milliarde Euro überschritten. Vorstand und Gründer Udo Böttcher sprach kurz vor Ende des Geschäftsjahres von einem historischen Moment. "Aus einer kleinen Idee ist in drei Jahrzehnten ein E-Commerce-Champion geworden."

Der Online-Versandhändler, der unter anderem auf Bürobedarf spezialisiert ist, hat seinen Umsatz 2025 demnach um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Gleichzeitig sei auch die Anzahl an Neukunden um über 20 Prozent gestiegen, hieß es weiter. Angaben zum Gewinn wurden nicht gemacht.

Das Unternehmen wurde 1991 gegründet. Wegen einer Großspende an die AfD war es zu Beginn des Jahres in die Schlagzeilen geraten. Ein damaliger Aufsichtsrat hatte knapp eine Million Euro an die Partei gespendet, beteuerte aber, dies als Privatperson getan zu haben. Unternehmenschef Böttcher hatte dem Spender das Geld zuvor geschenkt, forderte es nach Bekanntwerden der Parteispende aber zurück und drohte mit Klage. Nach der Großspende war der Firmenchef bedroht worden./mse/DP/men