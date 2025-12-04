DAX23.878 +0,8%Est505.717 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 -2,1%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.516 -0,9%Euro1,1680 +0,1%Öl62,88 +0,2%Gold4.198 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Erwartungen -- Amazon, DroneShield, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Astrid Maier wird Vize-Chefredakteurin der dpa

04.12.25 12:43 Uhr

HAMBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Presse-Agentur beruft Astrid Maier zum 1. Januar 2026 zur Stellvertreterin des Chefredakteurs Sven Gösmann. Der Aufsichtsrat der dpa beschloss die Personalie auf seiner Dezember-Sitzung in Hamburg, wie die Nachrichtenagentur mitteilte. Die 50-Jährige ist seit Oktober 2023 bereits eine von drei stellvertretenden Chefredakteurinnen.

Wer­bung

Jutta Steinhoff als Chefin Netz und Silke Brüggemeier als Chefin Visuelles bleiben weiter stellvertretende Chefredakteurinnen. Zur erweiterten Redaktionsleitung gehören zudem weiterhin Stefanie Koller als Head of Newsroom sowie Susanne Goldstein, Leiterin Change und Organisationsentwicklung.

Chefredakteur Gösmann hebt Bedeutung von KI hervor

Maier bleibt auch in ihrer neuen Funktion für die Strategie der Redaktion und die Entwicklung neuer sowie die Weiterentwicklung bestehender dpa-Produkte verantwortlich. Ein Schwerpunkt soll dabei auf dem Einsatz Künstlicher Intelligenz liegen.

Chefredakteur Gösmann betonte, dass Maier wesentlich zur Weiterentwicklung der dpa-Redaktionen beigetragen habe. Der dpa-Rechercheassistent sei eine in der Medienbranche anerkannte KI-Anwendung und zeige, wie Agenturjournalismus im KI-Zeitalter gedacht werde.

Wer­bung

Maier wurde 1975 im rumänischen Suceava geboren. Nach einem China-Studium in Köln und Peking volontierte sie bei der "Financial Times Deutschland" und berichtete dort später als Telekom-Korrespondentin. Weitere Stationen führten sie zum "Manager Magazin" und zur "Wirtschaftswoche". 2019 wurde sie Chefredakteurin des Netzwerks Xing. Seit Oktober 2023 arbeitet sie für die dpa.

Höpfner erhält Gesamtprokura

Zudem teilte die dpa mit, dass Vertriebsleiter Christopher Höpfner (52) zum Prokuristen bestellt wurde. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats werde ihm Gesamtprokura übertragen. Als Chief Revenue Officer gehört Höpfner zum engen Führungskreis des Unternehmens und berichtet direkt an dpa-CEO Peter Kropsch. Er ist insbesondere für Vertragsbeziehungen zu Kernkunden und Eigentümern zuständig.

Höpfner, Jahrgang 1973, arbeitete zuvor viele Jahre im Vertriebsmanagement bei Gruner + Jahr/RTL Deutschland. 2025 kam er zur dpa und übernahm zum 1. Juli die Leitung des Vertriebs In- und Ausland./svv/DP/men