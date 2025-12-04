DAX23.878 +0,8%Est505.717 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 -2,1%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.516 -0,9%Euro1,1680 +0,1%Öl62,88 +0,2%Gold4.198 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Erwartungen -- Amazon, DroneShield, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Donnerstagmittag

04.12.25 12:43 Uhr
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum: Aktuelle Kurse am Mittag | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
74.263,6379 CHF -633,8632 CHF -0,85%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
79.515,9426 EUR -752,1017 EUR -0,94%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
69.495,2313 GBP -658,7521 GBP -0,94%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.351.975,2381 JPY -172.191,8550 JPY -1,19%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
92.860,8879 USD -780,8874 USD -0,83%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.546,0529 CHF -11,7702 CHF -0,46%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.726,1228 EUR -15,1096 EUR -0,55%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.382,5730 GBP -13,2544 GBP -0,55%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
492.042,7987 JPY -3.971,7531 JPY -0,80%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.183,6406 USD -14,3179 USD -0,45%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
114,3883 CHF -1,6951 CHF -1,46%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
122,4784 EUR -1,9287 EUR -1,55%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
107,0435 GBP -1,6879 GBP -1,55%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
22.106,3551 JPY -404,6026 JPY -1,80%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
143,0337 USD -2,1014 USD -1,45%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,7170 CHF -0,0458 CHF -2,60%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,8385 EUR -0,0508 EUR -2,69%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,6068 GBP -0,0444 GBP -2,69%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
331,8296 JPY -10,0296 JPY -2,93%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,1470 USD -0,0571 USD -2,59%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
726,4319 CHF -10,5817 CHF -1,44%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
777,8089 EUR -12,0525 EUR -1,53%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
679,7883 GBP -10,5477 GBP -1,53%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
140.388,1191 JPY -2.533,9871 JPY -1,77%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ging um 12:25 um 0,50 Prozent auf 93.171,47 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 93.641,78 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 12,59 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 36,5 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 84,43 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (86,01 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,84 Prozent.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Ethereum um 0,29 Prozent auf 3.188,62 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3.197,96 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (592,00 US-Dollar) geht es um 2,03 Prozent auf 579,98 US-Dollar nach unten.

Daneben fällt Ripple um 2,30 Prozent auf 2,153 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2,204 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 0,03 Prozent auf 408,71 US-Dollar, nach 408,83 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,4454 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,4505 US-Dollar.

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergab. Stellar sinkt 1,82 Prozent auf 0,2542 US-Dollar, nach 0,2589 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2806 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,2806 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 1,28 Prozent auf 909,67 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 921,46 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1495 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 1,32 Prozent auf 143,21 US-Dollar, nach 145,14 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird Avalanche bei 14,73 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,69 Prozent im Vergleich zum Vortag (14,83 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,24 Prozent auf 14,50 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 14,69 US-Dollar wert.

Zudem gibt Sui am Donnerstagmittag nach. Um 1,59 Prozent auf 1,677 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 1,704 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com