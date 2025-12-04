Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Der Bitcoin-Kurs ging um 12:25 um 0,50 Prozent auf 93.171,47 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 93.641,78 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 12,59 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 36,5 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 84,43 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (86,01 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,84 Prozent.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Ethereum um 0,29 Prozent auf 3.188,62 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3.197,96 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (592,00 US-Dollar) geht es um 2,03 Prozent auf 579,98 US-Dollar nach unten.

Daneben fällt Ripple um 2,30 Prozent auf 2,153 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2,204 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 0,03 Prozent auf 408,71 US-Dollar, nach 408,83 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,4454 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,4505 US-Dollar.

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergab. Stellar sinkt 1,82 Prozent auf 0,2542 US-Dollar, nach 0,2589 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2806 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,2806 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 1,28 Prozent auf 909,67 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 921,46 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1495 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 1,32 Prozent auf 143,21 US-Dollar, nach 145,14 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird Avalanche bei 14,73 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,69 Prozent im Vergleich zum Vortag (14,83 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,24 Prozent auf 14,50 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 14,69 US-Dollar wert.

Zudem gibt Sui am Donnerstagmittag nach. Um 1,59 Prozent auf 1,677 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 1,704 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.