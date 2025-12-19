DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 +1,4%Nas23.006 +1,4%Bitcoin74.269 +1,9%Euro1,1723 ±-0,0%Öl59,64 -0,1%Gold4.328 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX klettert letztlich über 24.000 Punkte -- Wall Street schließt freundlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle, Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt!
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Europäische Firmen fordern mehr Kupferminen in der EU

19.12.25 06:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
118,30 EUR -1,10 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG/BERLIN/KIRUNA (dpa-AFX) - Für mehr europäische Unabhängigkeit bei wichtigen Rohstoffen wie Kupfer sind aus Sicht des schwedischen Konzerns Viscaria und des deutschen Produzenten Aurubis mehr Minen auf dem Kontinent nötig. Trotz eigener reicher Vorkommen importiere Europa rund die Hälfte des benötigten Kupfers aus Drittstaaten, vor allem aus Lateinamerika, sagte Viscaria-Chef Jörgen Olsson der Deutschen Presse-Agentur. "Das sind 12.000 Kilometer mit dem Schiff mit einer riesigen Menge an CO2-Emissionen."

Wer­bung

Die Kosten für Minenprojekte in Europa seien derzeit zu hoch, sagte Olsson. Zudem gebe es zu viele Vorbehalte, vor allem mit Blick auf den Umweltschutz. Diese Umstände müssten sich ändern, um mehr Kupfer in Europa fördern zu können. Er betonte die eigenen hohen Sozial- und Umweltstandards bei der Förderung und verwies auf das gut ausgebaute Wasserstoffnetz in Schweden. Die benötigte Energie der Anlage werde nahezu vollständig mit Wasserstoff bedient.

Reaktivierung einer Kupfermine in Nordschweden

Viscaria ist derzeit dabei, in Nordschweden eine einst stillgelegte Kupfermine zu reaktivieren. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2027 geplant. Rund die Hälfte der jährlich erwarteten 25.000 Tonnen liefert das Unternehmen dann an den Hamburger Kupferproduzenten Aurubis. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten beide Seiten am Donnerstag in Berlin.

Für den deutschen Konzern ist es ein vergleichsweise kleiner Deal. Die erwartete Menge macht den Angaben zufolge lediglich rund 2,5 Prozent der Gesamtmenge aus, die das Hamburger Unternehmen aus seinem Liefernetz bezieht. Gleichwohl bewerten beide Seiten die Abmachung als wichtiges Signal für eine größere europäischere Unabhängigkeit bei wichtigen Metallen.

Wer­bung

Der Produktionsvorstand von Aurubis, Tim Kurth, betonte mit Blick auf die Abmachung: "Es klingt nach einer kleinen Menge, aber es ist ein wichtiger Vertrag für uns: Je mehr Beine man hat, umso sicherer steht man." Knapp die Hälfte des von Aurubis verarbeiteten Kupfers stamme aus dem Recycling. Aber: "Recycling wird den stark steigenden Bedarf von Kupfer nicht decken. Für nachhaltiges Wachstum benötigen wir unbedingt mehr Minen, auch in Europa."

Branche steht unter Druck aus China

Aurubis kauft Kupferkonzentrat von Minen und Händlern. In seinen Hütten und Recyclingwerken im In- und Ausland verarbeitet der Konzern, der rund 7.100 Mitarbeiter beschäftigt, das Konzentrat und etwa Altkupfer zu sogenannten Kupferkathoden. Das sind Platten aus nahezu reinem Kupfer. Aus den Kathoden stellt Aurubis Vorprodukte her wie Drähte, Bleche und Folien. Kupfer gilt als zentraler Bestandteil für viele wichtige Technologien wie alternative Antriebe, Rechenzentren oder Windenergie.

Trotz steigender Kupferpreise steht die Branche unter Druck, insbesondere aufgrund des jüngsten Ausbaus der Hüttenkapazitäten in China. EU-Schutzzölle für chinesisches Kupfer sehen die beiden Unternehmen zwar skeptisch. Wichtiger seien aber staatliche Förderungen zum Ausbau des Minengeschäfts, sagte Olsson von Viscaria. Aurubis-Produktvorstand Kurth pochte auf weltweit faire und gleiche Regeln und Wettbewerbsbedingungen./maa/DP/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurubis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurubis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Aurubis

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Aurubis

DatumRatingAnalyst
12.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
08.12.2025Aurubis HoldWarburg Research
05.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
05.12.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
04.12.2025Aurubis HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Aurubis AddBaader Bank
08.08.2025Aurubis KaufenDZ BANK
05.08.2025Aurubis BuyBaader Bank
10.07.2025Aurubis KaufenDZ BANK
08.05.2025Aurubis BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
08.12.2025Aurubis HoldWarburg Research
05.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
05.12.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
04.12.2025Aurubis HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Aurubis SellUBS AG
05.08.2025Aurubis SellUBS AG
09.05.2025Aurubis SellUBS AG
21.02.2025Aurubis SellUBS AG
05.07.2024Aurubis SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aurubis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen