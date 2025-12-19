Ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt im Dezember

DOW JONES--Die Einstellungsbereitschaft der deutschen Unternehmen hat im Dezember einen neuen Dämpfer erhalten. Wie das Ifo-Institut mitteilte, sank das Beschäftigungsbarometer auf 91,9 Punkte von 92,5 Punkten im Vormonat. Dies stellt den niedrigsten Wert seit Mai 2020 dar. "Im Jahr 2025 erlebten wir vor allem in der Industrie einen schleichenden Stellenabbau ", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die schwache Konjunktur bremst den Arbeitsmarkt weiter aus."

In der Industrie setzen nahezu alle Branchen den Stellenbau fort. Vor allem die Bekleidungshersteller wollen Personal einsparen. Auch die Dienstleister bleiben bei Neueinstellungen zurückhaltend; hier gab das Barometer erneut nach. Im Handel zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Die Unternehmen planen im neuen Jahr mit weniger Mitarbeitern.

Im Bau halten sich positive und negative Erwartungen derzeit die Waage - das Bauhauptgewerbe plant mit einem gleichbleibenden Personalstamm. Einen positiven Ausblick haben die Tourismusbranche und Unternehmensberatungen: Sie planen im neuen Jahr mehr Personal einzustellen.

