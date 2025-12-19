DAX24.176 -0,1%Est505.740 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 +4,1%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.148 +3,1%Euro1,1716 -0,1%Öl59,61 -0,2%Gold4.326 -0,2%
Aktien Asien: Gewinne im Sog der Wall Street - erwartete Zinserhöhung in Japan

19.12.25 09:05 Uhr

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag zugelegt. Gute Vorgaben der Wall Street brachten den Märkten Rückenwind.

Die US-Börsen hatten mit Gewinnen auf neue Inflationsdaten reagiert. "In den USA sprechen die jüngst veröffentlichten Makrodaten für weitere Zinssenkungsschritte", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). "Die Inflationsrate zog im November nicht auf 3,1 Prozent an, wie allgemein erwartet wurde, sondern fiel auf 2,7 Prozent.

Die Zinserhöhung in Japan verdarb die Laune nicht. Durch die Anhebung um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent erreichte der Leitzins den höchsten Stand seit rund drei Jahrzehnten. "Auch wenn das Zinsniveau international weiterhin niedrig ist, markiert der Schritt einen weiteren Meilenstein in den Normalisierungsbemühungen von Gouverneur Kazuo Ueda", hieß es von der LBBW. "Treiber bleibt die hartnäckige Teuerung: Vor allem hohe Lebensmittelpreise halten die Inflation seit fast vier Jahren über dem Zielwert von 2 Prozent." Die Entscheidung sei daher nicht überraschend gekommen und eingepreist gewesen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann ein Prozent auf 49.507,21 Punkte. Auf Wochensicht liegt der Index damit aber noch leicht im Minus.

Gewinne verzeichneten auch chinesische Aktien. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg um 0,34 Prozent auf 4.568,18 Punkte. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog um 0,82 Prozent auf 25.708,04 Punkte an, lag damit auf Wochensicht aber rund ein Prozent im Minus.

Leicht nach oben ging es auch mit australischen Aktien. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss 0,39 Prozent höher mit 8.621,35 Punkten. Im Vergleich zur Vorwoche lag der zuletzt recht stabile Index damit leicht im Plus./mf/stk