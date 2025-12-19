DAX24.176 -0,1%Est505.740 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 +4,1%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.148 +3,1%Euro1,1716 -0,1%Öl59,61 -0,2%Gold4.326 -0,2%
Kapitalmaßnahme

BBVA-Aktie: Milliarden für Aktienrückkauf vorgesehen

19.12.25 08:45 Uhr
BBVA-Aktie: Aktienrückkauf in Milliardenvolumen geplant

Die BBVA will Aktien im Wert von bis zu 3,96 Milliarden Euro zurückkaufen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
19,64 EUR 0,23 EUR 1,16%
Die Mittel sind frei, nachdem die Übernahme des kleineren Konkurrenten Sabadell gescheitert war. In einer Mitteilung der BBVA heißt es, sie habe von der Europäischen Zentralbank die Genehmigung für den Rückkauf erhalten.

Der Vorstand der Bank habe sich nun für einen Aktienrückkauf in mehreren Phasen entschieden. Am Montag sollen die Rückkäufe im Wert von bis zu 1,5 Milliarden Euro beginnen. Ein Abschluss für diese Phase ist spätestens für den 7. April vorgesehen. Die BBVA-Aktie hat ihren Wert seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Der Finanzkonzern erreicht laut Factset aktuell eine Marktkapitalisierung von fast 114 Milliarden Euro.

Nachdem der Versuch gescheitert war, Sabadell in einer feindlichen Übernahme zu schlucken, hatte BBVA angekündigt, die Aktionärsrendite zu steigern. Die Bank startete einen Rückkauf von fast 1 Milliarde Euro und kündigte an, nach Erhalt der Genehmigung durch die EZB ein weiteres umfangreiches Programm zu starten.

DOW JONES

