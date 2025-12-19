So bewegen sich Gold & Co. heute

Rohstoffpreise aktuell

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Um 10:10 Uhr stand der Goldpreis bei 4.325,56 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Vormittag -0,16 Prozent niedriger als am Vortag (4.332,64 US-Dollar).

Währenddessen wird der Silberpreis bei 65,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (65,51 US-Dollar).

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 0,78 Prozent auf 1.937,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.922,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -0,03 Prozent auf 1.699,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.700,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt der Ölpreis (Brent) am Freitagvormittag hinzu. Um 0,07 Prozent auf 59,75 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 59,82 US-Dollar.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,53 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 10:10 Uhr auf 55,85 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 56,15 US-Dollar lag.

Nach 0,64 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Freitagvormittag um 0,33 Prozent auf 0,64 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 2,99 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,97 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,17 Prozent auf 4,44 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,45 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 10,49 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (10,52 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,31 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,37 Prozent auf 297,30 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 298,40 US-Dollar.

Nach 0,48 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Freitagvormittag um -0,08 Prozent auf 0,48 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 10:01 Uhr auf. Es geht 0,62 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,14 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,26 Prozent auf 3,92 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,91 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Rapspreis im Aufwind. Um 09:50 Uhr zieht der Rapspreis um 0,87 Prozent auf 465,00 Euro an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 461,00 Euro gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Heizölpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 56,27 US-Dollar lag, wird der Heizölpreis um 09:58 Uhr auf 56,27 US-Dollar beziffert.

Nach 96,40 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Freitagvormittag um 1,61 Prozent auf 97,95 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.net