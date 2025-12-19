DAX24.199 ±0,0%Est505.738 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 +4,3%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.055 +2,9%Euro1,1718 -0,1%Öl59,54 -0,3%Gold4.326 -0,1%
Rohstoffpreise aktuell

So bewegen sich Gold & Co. heute

19.12.25 10:13 Uhr
So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.918,75 USD 23,13 USD 0,80%
News
Baumwolle
0,64 USD USD 0,13%
News
Bleipreis
1.912,65 USD -1,00 USD -0,05%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR -0,01 EUR -0,32%
News
EEX Strompreis Phelix DE
88,70 EUR -0,05 EUR -0,06%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,91 USD USD 0,08%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.326,37 USD -6,27 USD -0,14%
News
Haferpreis
2,99 USD 0,02 USD 0,50%
News
Heizölpreis
56,27 USD USD
News
Holzpreis
557,00 USD -8,00 USD -1,42%
News
Kaffeepreis
3,48 USD 0,03 USD 0,75%
News
Kakaopreis
4.337,00 GBP -20,00 GBP -0,46%
News
Kohlepreis
97,95 USD 1,55 USD 1,61%
News
Kupferpreis
11.705,00 USD -14,85 USD -0,13%
News
Lebendrindpreis
2,28 USD -0,02 USD -0,81%
News
Mageres Schwein Preis
0,84 USD 0,01 USD 1,36%
News
Maispreis
4,44 USD -0,01 USD -0,17%
News
Mastrindpreis
3,40 USD -0,01 USD -0,37%
News
Milchpreis
15,79 USD USD
News
Naphthapreis (European)
502,29 USD 0,51 USD 0,10%
News
Nickelpreis
14.334,00 USD 65,00 USD 0,46%
News
Ölpreis (Brent)
59,54 USD -0,17 USD -0,28%
News
Ölpreis (WTI)
55,70 USD -0,45 USD -0,80%
News
Orangensaftpreis
1,78 USD 0,08 USD 4,92%
News
Palladiumpreis
1.699,00 USD -1,00 USD -0,06%
News
Palmölpreis
3.958,00 MYR 9,00 MYR 0,23%
News
Platinpreis
1.934,50 USD 12,50 USD 0,65%
News
Rapspreis
461,00 EUR -6,00 EUR -1,28%
News
Reispreis
9,64 USD 0,06 USD 0,63%
News
Silberpreis
65,84 USD 0,33 USD 0,50%
News
Sojabohnenmehlpreis
297,30 USD -1,10 USD -0,37%
News
Sojabohnenölpreis
0,48 USD USD -0,10%
News
Sojabohnenpreis
10,49 USD -0,03 USD -0,29%
News
Super Benzin
1,63 EUR -0,00 EUR -0,06%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
186,00 EUR 0,75 EUR 0,40%
News
Zinkpreis
3.036,00 USD 2,60 USD 0,09%
News
Zinnpreis
42.948,50 USD 822,50 USD 1,95%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,48%
News

Um 10:10 Uhr stand der Goldpreis bei 4.325,56 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Vormittag -0,16 Prozent niedriger als am Vortag (4.332,64 US-Dollar).

Währenddessen wird der Silberpreis bei 65,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (65,51 US-Dollar).

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 0,78 Prozent auf 1.937,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.922,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -0,03 Prozent auf 1.699,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.700,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt der Ölpreis (Brent) am Freitagvormittag hinzu. Um 0,07 Prozent auf 59,75 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 59,82 US-Dollar.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,53 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 10:10 Uhr auf 55,85 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 56,15 US-Dollar lag.

Nach 0,64 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Freitagvormittag um 0,33 Prozent auf 0,64 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 2,99 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,97 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,17 Prozent auf 4,44 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,45 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 10,49 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (10,52 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,31 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,37 Prozent auf 297,30 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 298,40 US-Dollar.

Nach 0,48 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Freitagvormittag um -0,08 Prozent auf 0,48 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 10:01 Uhr auf. Es geht 0,62 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,14 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,26 Prozent auf 3,92 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,91 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Rapspreis im Aufwind. Um 09:50 Uhr zieht der Rapspreis um 0,87 Prozent auf 465,00 Euro an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 461,00 Euro gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Heizölpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 56,27 US-Dollar lag, wird der Heizölpreis um 09:58 Uhr auf 56,27 US-Dollar beziffert.

Nach 96,40 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Freitagvormittag um 1,61 Prozent auf 97,95 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis