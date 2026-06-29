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WKN A0J2R1

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ISIN NL0000395903

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Symbol WOLTF

Deutsche Bank AG

Wolters Kluwer Buy

10:41 Uhr
Wolters Kluwer Buy
Aktie in diesem Artikel
Wolters Kluwer N.V.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Er rechne für das zweite Jahresviertel mit ähnlichen Trends wie im ersten Quartal, schrieb Steve Liechti in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Informationsdienstleister gehe davon aus, dass sich das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis im weiteren Jahresverlauf beschleunigen werde./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Wolters Kluwer Buy

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,12 €		 Abst. Kursziel*:
78,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
77,75%
Analyst Name:
Steve Liechti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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