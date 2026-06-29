Deutsche Bank AG

Wolters Kluwer Buy

10:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Er rechne für das zweite Jahresviertel mit ähnlichen Trends wie im ersten Quartal, schrieb Steve Liechti in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Informationsdienstleister gehe davon aus, dass sich das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis im weiteren Jahresverlauf beschleunigen werde./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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