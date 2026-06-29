Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 12,75 Mrd. EURKGV 15,60 Div. Rendite 2,85%
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Er rechne für das zweite Jahresviertel mit ähnlichen Trends wie im ersten Quartal, schrieb Steve Liechti in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Informationsdienstleister gehe davon aus, dass sich das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis im weiteren Jahresverlauf beschleunigen werde./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Wolters Kluwer Buy
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,12 €
|Abst. Kursziel*:
78,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
77,75%
|
Analyst Name:
Steve Liechti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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