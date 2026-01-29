AKTIE IM FOKUS: Hohe Kursgewinne für Adidas nach Zahlen - Abwärtstrend intakt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Vorläufige Geschäftszahlen von adidas kommen am Freitag am Markt gut an. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gewannen die Papiere des Sportartikelherstellers rund 6 Prozent auf 152 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss vom Vortag. Am seit Mitte Februar laufenden Abwärtstrend ändert dies gleichwohl nichts. Um diesen zu brechen, müsste der Kurs schon an die Marke von 168 Euro heranlaufen.

Wer­bung Wer­bung

Mit der Margenentwicklung im Jahr 2025 hätten die Herzogenauracher die Erwartungen übertroffen, hieß es aus dem Handel. Dazu kündigte der im DAX notierte Konzern ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu eine Milliarde Euro an. Damit liege Adidas am oberen Ende der Investorenerwartungen, schrieb die Schweizer Bank UBS.

Das vergangene Jahr sei vielversprechend zu Ende gegangen, lobte deren Analyst Robert Krankowski. Adidas habe den Sorgen wegen der europäischen Märkte, der Rabattschlacht in der Branche und der US-Zollpolitik getrotzt. Das zweistellige Wachstum im vergangenen Quartal könnte die Einschätzung untermauern, dass die bisherigen Ziele keine Verlangsamung bedeuteten, sondern nur gewohnt konservativ seien./ajx/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------