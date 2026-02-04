DAX 24.603 -0,7%ESt50 5.970 -0,4%MSCI World 4.502 -0,1%Top 10 Crypto 9,2735 -5,1%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 60.353 -2,7%Euro 1,1797 -0,1%Öl 68,29 -1,0%Gold 4.928 -0,7%
Siemens Aktie

Siemens Aktien-Sparplan
245,15 EUR +2,80 EUR +1,16 %
STU
Marktkap. 203,41 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

08:01 Uhr
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
245,15 EUR 2,80 EUR 1,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. An diesem Mittwoch sei er vielfach gefragt worden, warum die Siemens-Aktie um rund 7 Prozent gefallen sei oder 15 Milliarden Euro an Börsenwert eingebüßt habe, schrieb Phil Buller in einer am Mittwochabend vorliegenden Studie. Der Grund sei wohl, dass ein "weniger konstruktiver Broker darauf hingewiesen hat, dass die Bewertungen von Industriesoftwareunternehmen zuletzt gesunken sind, die von Siemens jedoch nicht". Zwar habe er sich selbst bereits gefragt, wann der Siemens-Kurs betroffen sein dürfte, aber solch einen starken Kursverfall habe er nicht erwartet. Buller empfiehlt, die Schwäche der Aktie als Kaufgelegenheit mit einem Anlagehorizont von 12 bis 18 Monaten zu nutzen./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 17:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 17:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Overweight

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
244,15 €		 Abst. Kursziel*:
22,88%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
245,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,37%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
257,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

29.01.26 Siemens Kaufen DZ BANK
26.01.26 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Siemens Buy UBS AG
15.01.26 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.01.26 Siemens Buy UBS AG
mehr Analysen

