Krypto-Entwicklungen

Bitcoin legt nach Vortagsverlusten wieder zu

19.12.25 14:25 Uhr
Bitcoin: Starke Erholung nach Verlusten | finanzen.net

Der Bitcoin hat am Freitag etwas zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
70.074,3442 CHF 2.177,5060 CHF 3,21%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
75.199,9841 EUR 2.280,3561 EUR 3,13%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
65.900,4679 GBP 2.009,7375 GBP 3,15%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.859.722,2444 JPY 560.492,8772 JPY 4,21%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
88.093,6324 USD 2.593,5175 USD 3,03%
Charts|News

Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung lag zuletzt bei rund 87.900 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch gut 85.000 Dollar gekostet. Der Bitcoin machte damit aber nur seine Verluste vom Vortag wett.

In der ablaufenden Woche fand der Bitcoin keine klare Richtung. Die Veröffentlichung von wichtigen US-Konjunkturdaten und die EZB-Zinsentscheidung sorgten nicht für nachhaltige Bewegung. Der Bitcoin notiert damit weiter unter seinem Hoch aus der vergangenen Woche, als er über 94.000 Dollar gestiegen war. Die von einigen Beobachtern erwartet Jahresendrally ist jedenfalls ausgeblieben. Das geopolitische Umfeld verunsichert die Anleger.

/jsl/stw

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, gualtiero boffi / Shutterstock.com

