AKTIE IM FOKUS: Schwaches Wachstum lässt Paypal-Kurs einbrechen

03.02.26 14:35 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Entsetzen haben Anleger im vorbörslichen USA-Aktienhandel auf die Quartalsbilanz von PayPal reagiert. An der Nasdaq brachen die Aktien des Zahlungsdienstleisters vorbörslich um 18 Prozent ein auf den niedrigsten Stand seit fast neun Jahren. In ihrem Sog fielen auch die Papiere des europäischen Wettbewerbers Adyen (Adyen BV Parts Sociales) um 3 Prozent.

Paypal blieb im Schlussquartal mit Umsatz und Gewinn hinter den Erwartungen zurück. Das Wachstum im Online-Handel belief sich zuletzt noch auf ein Prozent, im Vorjahreszeitraum waren es noch sechs Prozent. Paypal ersetzt nun den Chef Alex Chriss durch Enrique Lores, der bislang den Tech-Konzern HP Inc (HP) führt. Dessen Aktien waren jüngst auf den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren gefallen./bek/jha/

In eigener Sache

12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
