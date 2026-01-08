NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.276 Punkte

DOW JONES--Im Windschatten der freundlich tendierenden Wall Street haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Freitag ihre Gewinne noch geringfügig ausgebaut. Nachrichtlich war es erneut sehr ruhig.

Wer­bung Wer­bung

Baywa zeigten sich am Abend wenig bewegt, nachdem das Unternehmen die sofortige Ablösung des CEO mitgeteilt hatte.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.276 25.262 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 16:23 ET (21:23 GMT)