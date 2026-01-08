DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,04 -1,2%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.775 -0,3%Euro1,1640 -0,2%Öl63,02 +0,5%Gold4.510 +0,7%
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.276 Punkte

09.01.26 22:22 Uhr
DOW JONES--Im Windschatten der freundlich tendierenden Wall Street haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Freitag ihre Gewinne noch geringfügig ausgebaut. Nachrichtlich war es erneut sehr ruhig.

Baywa zeigten sich am Abend wenig bewegt, nachdem das Unternehmen die sofortige Ablösung des CEO mitgeteilt hatte.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.276 25.262 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 16:23 ET (21:23 GMT)

Analysen zu BayWa AG (vink. NA)

DatumRatingAnalyst
15.10.2025BayWa AddBaader Bank
19.08.2025BayWa AddBaader Bank
02.07.2025BayWa AddBaader Bank
02.12.2024BayWa AddBaader Bank
14.11.2024BayWa AddBaader Bank
