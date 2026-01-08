NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.276 Punkte
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Im Windschatten der freundlich tendierenden Wall Street haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Freitag ihre Gewinne noch geringfügig ausgebaut. Nachrichtlich war es erneut sehr ruhig.
Baywa zeigten sich am Abend wenig bewegt, nachdem das Unternehmen die sofortige Ablösung des CEO mitgeteilt hatte.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
25.276 25.262 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
January 09, 2026 16:23 ET (21:23 GMT)
