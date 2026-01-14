Aufschläge in Zürich: SLI präsentiert sich fester

Index im Fokus

Aktuell halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Donnerstag steht der SLI um 12:08 Uhr via SIX 0,17 Prozent im Plus bei 2.177,81 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,483 Prozent stärker bei 2.184,51 Punkten, nach 2.174,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2.185,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.175,98 Punkten erreichte.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 0,364 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 2.109,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.033,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, wies der SLI einen Wert von 1.950,22 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,25 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.185,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.128,11 Zähler.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 10,31 Prozent auf 479,40 CHF), Partners Group (+ 5,68 Prozent auf 1.070,00 CHF), ams-OSRAM (+ 4,08 Prozent auf 8,41 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,63 Prozent auf 61,18 CHF) und Lonza (+ 0,97 Prozent auf 563,40 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Geberit (-4,74 Prozent auf 607,20 CHF), Kühne + Nagel International (-2,79 Prozent auf 181,45 CHF), Straumann (-1,87 Prozent auf 97,82 CHF), Richemont (-1,63 Prozent auf 171,95 CHF) und Temenos (-1,39 Prozent auf 81,75 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 608.279 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 291,396 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Adecco SA-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net