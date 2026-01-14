DAX25.285 ±0,0%Est506.034 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,03 -1,7%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.183 -0,2%Euro1,1636 -0,1%Öl64,29 -1,7%Gold4.618 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie gesucht: Potentielle Aufträge zur Verteidigung Australiens in Sicht DroneShield-Aktie gesucht: Potentielle Aufträge zur Verteidigung Australiens in Sicht
TUI-Aktie bleibt volatil: Analysten zeigen sich uneins über Kurspotenzial TUI-Aktie bleibt volatil: Analysten zeigen sich uneins über Kurspotenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Marktbericht

Freundlicher Handel in Zürich: SMI bewegt sich im Plus

15.01.26 12:25 Uhr
Freundlicher Handel in Zürich: SMI bewegt sich im Plus | finanzen.net

Kaum bewegt zeigt sich der SMI derzeit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
61,22 CHF 1,02 CHF 1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
608,00 CHF -29,40 CHF -4,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
181,20 CHF -5,45 CHF -2,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
77,06 CHF -0,74 CHF -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
563,20 CHF 5,20 CHF 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
1.071,50 CHF 59,00 CHF 5,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
171,80 CHF -3,00 CHF -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
345,30 CHF 1,20 CHF 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
151,80 CHF 0,85 CHF 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
220,00 CHF -1,90 CHF -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
127,55 CHF -0,05 CHF -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
37,73 CHF -0,02 CHF -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13.484,0 PKT 19,1 PKT 0,14%
Charts|News|Analysen

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,17 Prozent stärker bei 13.488,25 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,546 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,271 Prozent höher bei 13.501,33 Punkten in den Handel, nach 13.464,84 Punkten am Vortag.

Bei 13.513,08 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13.477,32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,869 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 13.036,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, lag der SMI noch bei 12.529,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, wies der SMI 11.781,74 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,82 Prozent nach oben. Bei 13.513,08 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13.137,81 Punkten registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 5,68 Prozent auf 1.070,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,63 Prozent auf 61,18 CHF), Lonza (+ 0,97 Prozent auf 563,40 CHF), Sika (+ 0,60 Prozent auf 151,85 CHF) und Roche (+ 0,41 Prozent auf 345,50 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Geberit (-4,74 Prozent auf 607,20 CHF), Kühne + Nagel International (-2,79 Prozent auf 181,45 CHF), Richemont (-1,63 Prozent auf 171,95 CHF), Logitech (-0,98 Prozent auf 77,04 CHF) und Sonova (-0,72 Prozent auf 220,30 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 608.279 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 291,396 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,08 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,45 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
13.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.01.2026Roche OutperformBernstein Research
08.01.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2026Roche OutperformBernstein Research
07.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
11.12.2025Roche BuyUBS AG
05.12.2025Roche BuyUBS AG
19.11.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.12.2025Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.12.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen