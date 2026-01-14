Freundlicher Handel in Zürich: SMI bewegt sich im Plus

Marktbericht

Kaum bewegt zeigt sich der SMI derzeit.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,17 Prozent stärker bei 13.488,25 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,546 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,271 Prozent höher bei 13.501,33 Punkten in den Handel, nach 13.464,84 Punkten am Vortag.

Bei 13.513,08 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13.477,32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,869 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 13.036,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, lag der SMI noch bei 12.529,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, wies der SMI 11.781,74 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,82 Prozent nach oben. Bei 13.513,08 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13.137,81 Punkten registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 5,68 Prozent auf 1.070,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,63 Prozent auf 61,18 CHF), Lonza (+ 0,97 Prozent auf 563,40 CHF), Sika (+ 0,60 Prozent auf 151,85 CHF) und Roche (+ 0,41 Prozent auf 345,50 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Geberit (-4,74 Prozent auf 607,20 CHF), Kühne + Nagel International (-2,79 Prozent auf 181,45 CHF), Richemont (-1,63 Prozent auf 171,95 CHF), Logitech (-0,98 Prozent auf 77,04 CHF) und Sonova (-0,72 Prozent auf 220,30 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 608.279 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 291,396 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,08 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,45 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net