Ottobock Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatzausblick des Prothesenherstellers für 2026 sei etwas mau ausgefallen, schrieb Richard Felton am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Er liege leicht unter den Erwartungen und dem mittelfristig vom Unternehmen angestrebten Wachstumstempo. Der Analyst hält die Ziele zwar für vernünftig und konservativ, in Verbindung mit dem eher trägen vierten Quartal könnten sie allerdings zu Korrekturen am Konsens führen. Die mittelfristigen Ziele seien indes grundsätzlich bestätigt worden./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 07:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,95 €		 Abst. Kursziel*:
78,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
85,01%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

11:21 Ottobock Neutral UBS AG
10:56 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:16 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Ottobock Neutral UBS AG
19.11.25 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Ottobock

dpa-afx Bilanz im Blick Ottobock-Aktie fällt trotzdem zurück: Nach Umsatz- und Gewinnplus soll weiteres Wachstum folgen Ottobock-Aktie fällt trotzdem zurück: Nach Umsatz- und Gewinnplus soll weiteres Wachstum folgen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ottobock nach Zahlen mit Berg- und Talfahrt
dpa-afx ROUNDUP: Ottobock will nach Umsatz- und Gewinnplus weiter wachsen - Aktie fällt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ottobock auf 'Buy' - Ziel 84 Euro
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus
EQS Group EQS-News: Rekordergebnisse von Ottobock: Zweistelliges Wachstum, starke Gewinnsteigerung, positiver Ausblick
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt im Minus
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX im Aufwind
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag schwächer
EQS Group EQS-News: Record results for Ottobock: Double-digit growth, strong profit growth, positive outlook
EQS Group EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Ottobock generates strong revenue growth and increases profitability in 9M 2025
EQS Group EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Näder Upside Vermögensverwaltungs GmbH, Sale of 593,825 shares initially provided under a securities lending with purchase option by the borrower (greenshoe ...
EQS Group EQS-News: Ottobock makes follow-on cornerstone investment in NeuroTech company ONWARD® Medical
EQS Group EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
