Ottobock Aktie

49,76 EUR +3,08 EUR +6,60 %
STU
Marktkap. 2,97 Mrd. EUR

KGV 45,43 Div. Rendite 0,00%
WKN BCK222

ISIN DE000BCK2223

Symbol OBCKF

Deutsche Bank AG

Ottobock Buy

13:01 Uhr
Ottobock Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock nach einer Roadshow unter anderem mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Bei dem Prothesenhersteller sei die Lage fundamental intakt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Daran ändere auch ein gedämpfter Start in das laufende Geschäftsjahr nichts./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ottobock Buy

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,12 €		 Abst. Kursziel*:
68,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
49,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,78%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

