ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Aurubis auf 153 Euro - 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 140 auf 153 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein neues Szenario für den Kupferkonzern enthalte Schätzungen, die über dem neuen Ausblick von Aurubis lägen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET
