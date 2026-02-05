DAX24.544 +0,2%Est505.944 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 +2,5%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.791 +4,5%Euro1,1799 +0,1%Öl68,12 +1,2%Gold4.869 +1,9%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Aurubis auf 153 Euro - 'Hold'

06.02.26 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
162,50 EUR 0,40 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 140 auf 153 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein neues Szenario für den Kupferkonzern enthalte Schätzungen, die über dem neuen Ausblick von Aurubis lägen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Aurubis

DatumRatingAnalyst
10:56Aurubis VerkaufenDZ BANK
09:51Aurubis HoldDeutsche Bank AG
16.01.2026Aurubis HoldDeutsche Bank AG
14.01.2026Aurubis HoldWarburg Research
12.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
