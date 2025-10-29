DAX 24.050 -0,3%ESt50 5.683 -0,3%MSCI World 4.380 +0,0%Top 10 Crypto 15,07 +0,5%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.054 +1,7%Euro 1,1558 -0,1%Öl 65,01 +0,5%Gold 4.030 -0,2%
Pivotal-Point Nachverfolgung Amphenol (APH): Rekordquartal und Dividenden-Boom – Ausschüttung wird um 52 % angehoben!
Tesla-Aktie: Neues Model Y mit 800 km Reichweite in China enthüllt
Santander Aktie

8,77 EUR ±0,00 EUR +0,03 %
STU
8,16 CHF +0,06 CHF +0,72 %
BRX
Marktkap. 130,11 Mrd. EUR

KGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

Goldman Sachs Group Inc.

Santander Buy

13:01 Uhr
Santander Buy
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
8,77 EUR 0,00 EUR 0,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 10,40 auf 10,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens hob am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen ihre Ergebnisschätzungen für die Spanier für die Folgejahre an. Zudem rollte sie ihre Bewertungsbasis für das Kursziel nach vorne./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 20:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander Buy

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
10,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,76 €		 Abst. Kursziel*:
23,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,15%
Analyst Name:
Sofie Peterzens 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

13:01 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.25 Santander Buy UBS AG
30.10.25 Santander Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Santander Buy UBS AG
mehr Analysen

