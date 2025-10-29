Santander Aktie
Marktkap. 130,11 Mrd. EURKGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 10,40 auf 10,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens hob am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen ihre Ergebnisschätzungen für die Spanier für die Folgejahre an. Zudem rollte sie ihre Bewertungsbasis für das Kursziel nach vorne./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 20:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Buy
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
10,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,76 €
|Abst. Kursziel*:
23,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,15%
|
Analyst Name:
Sofie Peterzens
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
