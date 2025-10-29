Goldman Sachs Group Inc.

Santander Buy

13:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 10,40 auf 10,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens hob am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen ihre Ergebnisschätzungen für die Spanier für die Folgejahre an. Zudem rollte sie ihre Bewertungsbasis für das Kursziel nach vorne./ag/nas

