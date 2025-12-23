DAX24.337 +0,2%Est505.748 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 +0,3%Nas23.526 +0,4%Bitcoin74.812 -0,6%Euro1,1776 +0,1%Öl62,12 +0,1%Gold4.475 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel
Vonovia-Aktie trotzdem etwas höher: Mieterbund-Kritik folgt auf neues 52-Wochen-Tief Vonovia-Aktie trotzdem etwas höher: Mieterbund-Kritik folgt auf neues 52-Wochen-Tief
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1786 US-Dollar

23.12.25 17:18 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1786 (Montag: 1,1745) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8485 (0,8514) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87290 (0,87420) britische Pfund, 183,89 (184,77) japanische Yen und 0,9287 (0,9316) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl