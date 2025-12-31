DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.326 -0,4%Bitcoin74.593 -0,9%Euro1,1743 ±-0,0%Öl60,69 -1,9%Gold4.310 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Morgan Stanley Investment-Ausblick: So könnten US-Aktien, Gold, Öl & Co. 2026 performen Morgan Stanley Investment-Ausblick: So könnten US-Aktien, Gold, Öl & Co. 2026 performen
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Mittwochabend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Mittwochabend am Rohstoffmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York: Leichte Verluste am letzten Handelstag des Jahres

31.12.25 20:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.325,9 PKT -93,2 PKT -0,40%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am letzten Handelstag des Jahres leichte Verluste verzeichnet. Der Dow Jones Industrial sank am Mittwoch zuletzt um 0,15 Prozent auf 48.292,85 Zähler. Bereits zu Wochenbeginn hatte sich der Leitindex wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt.

Wer­bung

Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 verlor 0,16 Prozent auf 25.421,49 Zähler. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,14 Prozent auf 6.886,81 Punkte. Alle drei Indizes haben sich 2025 stark entwickelt, am besten der Nasdaq 100 mit einem Zuwachs von 21 Prozent.

Das Geschäft ist wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Marktbewegende Neuigkeiten waren Mangelware. Viele Teilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. In diversen europäischen Ländern blieben die Börsen an Silvester geschlossen.

Etwas auf die Stimmung drückte die Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA in der vergangenen Woche. Diese waren überraschend erneut gesunken und zwar um 16.000 auf 199.000. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 218.000 gerechnet. Ein zu starker Arbeitsmarkt könnte die Erwartung weiterer Zinssenkungen dämpfen.

Wer­bung

Nike (Nike) legten an der Dow-Spitze um gut vier Prozent zu. Der Chef des Sportartikelkonzerns Elliott Hill hatte für eine Million US-Dollar Aktien des Unternehmens gekauft./he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

20:04Aktien New York: Leichte Verluste am letzten Handelstag des Jahres
20:02Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite liegt am Mittwochnachmittag im Minus
18:45Daktronics (DAKT) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
18:15Will Nvidia Stock Boom in 2026?
18:08Nike CEO joins Tim Cook in betting his own money that the stock is bottoming
18:00What Makes Steven Madden (SHOO) a New Strong Buy Stock
17:58Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Mittwochmittag
17:15$100 Invested In Amazon.com 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
mehr