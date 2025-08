Weltweit verbunden

Ob beim Backpacking in Südostasien, während eines Roadtrips durch Nordamerika oder auf einer Inselreise im Atlantik - die Internetverbindung gehört inzwischen für viele zum Reisealltag. Günstiger Internetzugang muss dabei kein Luxus sein.

Lokale Prepaid-SIM-Karten

In fast jedem Land gibt es günstige Prepaid-SIM-Karten, die sich besonders für längere Aufenthalte lohnen. Sie sind häufig am Flughafen, in Mobilfunkshops oder Kiosken erhältlich und bieten große Datenvolumen zu niedrigen Preisen. Wie Heise.de berichtet, ist der Erwerb in Ländern wie Thailand oder Vietnam weitgehend unkompliziert. In Staaten mit strengerer Regulierung, etwa China oder Ägypten, kann es hingegen durch Registrierungspflichten oder Sprachbarrieren zu Einschränkungen kommen. Für Reisen mit längerer Verweildauer in einem Land bieten lokale SIM-Karten eine wirtschaftliche und stabile Lösung.

Internationale eSIM-Anbieter

Digitale SIM-Karten, sogenannte eSIMs, sind digitale SIM-Karten, die direkt aufs Handy geladen werden. Sie ermöglichen einen schnellen und flexiblen Zugang zum mobilen Netz, ohne dass eine physische Karte erforderlich ist. Die Aktivierung erfolgt direkt über eine App, was die Nutzung besonders einfach macht. eSIM-Anbieter gibt es einige, die Leistungen und Preise variieren dabei. Die eSIM-Technologie eignet sich insbesondere für moderne Smartphones, Tablets und andere internetfähige Geräte.

Mobile WLAN-Router (MiFi-Geräte)

Mobile WLAN-Router, häufig auch als MiFi-Geräte bezeichnet, fungieren als tragbare Hotspots und ermöglichen mehreren Endgeräten gleichzeitig den Zugang zum Internet. Der Router verbindet sich über eine lokale SIM- oder eSIM-Karte mit dem Mobilfunknetz und erzeugt ein eigenes WLAN-Signal. Wer keine eigene Hardware anschaffen möchte, kann bei verschiedenen Anbietern entsprechende Router mieten. Diese Lösung ist vor allem für Gruppenreisen oder längere Aufenthalte mit hohem Datenbedarf geeignet.

Kostenlose WLAN-Hotspots

Öffentliche WLAN-Hotspots bieten eine einfache Möglichkeit, unterwegs online zu gehen, etwa in Cafés, Restaurants, Flughäfen, Bahnhöfen oder Hotels. In Deutschland stellen laut Techbook.de unter anderem McDonald's, IKEA und die Deutsche Bahn kostenfreie Zugänge zur Verfügung. Auch viele Städte bieten öffentliche Hotspots an, oft ohne Passwort. Die Nutzung solcher Netzwerke sind jedoch Grenzen gesetzt, insbesondere in Bezug auf Sicherheit. Unverschlüsselte Verbindungen erhöhen das Risiko, dass sensible Daten abgefangen werden. Für den Zugriff auf persönliche Konten oder Zahlungsdienste sind offene Netzwerke daher nur eingeschränkt geeignet.

VPN: Sicherheit und zusätzliche Funktionen

Ein Virtual Private Network (VPN) verschlüsselt die Internetverbindung und schützt Nutzerdaten insbesondere in öffentlichen Netzwerken. Darüber hinaus ermöglicht ein VPN den Zugriff auf geospezifisch eingeschränkte Inhalte, etwa Streaming-Dienste oder Nachrichtenportale im Ausland. Auch bei der Buchung von Flügen und Unterkünften lassen sich über unterschiedliche IP-Standorte Preisunterschiede gezielt nutzen. Der Einsatz eines VPNs empfiehlt sich insbesondere in Kombination mit offenen WLAN-Hotspots oder bei Reisen in Ländern mit restriktivem Internetzugang.

