AUTO1 Aktie
Marktkap. 5,19 Mrd. EURKGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 29,80 auf 33,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gebrauchtwagenhändler habe auf seiner virtuellen Kapitalmarktveranstaltung ein strahlendes Bild gezeichnet, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Entscheidend bleibe aber die Umsetzung. Er hob seine mittel- und längerfristigen Prognosen an./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 22:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
33,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,74 €
|Abst. Kursziel*:
48,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,36%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
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