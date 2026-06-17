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Symbol ATOGF

UBS AG

AUTO1 Buy

08:01 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
25,46 EUR 0,14 EUR 0,55%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 29,80 auf 33,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gebrauchtwagenhändler habe auf seiner virtuellen Kapitalmarktveranstaltung ein strahlendes Bild gezeichnet, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Entscheidend bleibe aber die Umsetzung. Er hob seine mittel- und längerfristigen Prognosen an./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 22:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
33,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,74 €		 Abst. Kursziel*:
48,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,36%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

08:01 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 AUTO1 Buy UBS AG
08:01 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.06.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
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