Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 55,01 Mrd. EURKGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Deutsche Bank von 39 auf 32 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. In Deutschland präferiert Flora Bocahut nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank, wie aus ihrer Branchenanalyse vom Montag hervorgeht. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich gebessert, während sich bei der Deutschen positive Impulse verzögerten. Die Erholung der deutschen Konjunktur zeichne sich nämlich angesichts der geopolitischen Turbulenzen erst 2027 ab./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Equal Weight
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
28,16 €
|Abst. Kursziel*:
13,64%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
28,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,66%
|
Analyst Name:
Flora Bocahut
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,62 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|08:51
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|08:51
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
