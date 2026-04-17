Deutsche Bank Aktie

28,16 EUR -0,41 EUR -1,44 %
Marktkap. 55,01 Mrd. EUR

KGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

Barclays Capital

Deutsche Bank Equal Weight

08:51 Uhr
Deutsche Bank Equal Weight
Deutsche Bank AG
28,16 EUR -0,41 EUR -1,44%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Deutsche Bank von 39 auf 32 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. In Deutschland präferiert Flora Bocahut nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank, wie aus ihrer Branchenanalyse vom Montag hervorgeht. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich gebessert, während sich bei der Deutschen positive Impulse verzögerten. Die Erholung der deutschen Konjunktur zeichne sich nämlich angesichts der geopolitischen Turbulenzen erst 2027 ab./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank Equal Weight

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
28,16 €		 Abst. Kursziel*:
13,64%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,66%
Analyst Name:
Flora Bocahut 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,62 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

