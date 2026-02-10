DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 -1,4%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.813 -1,8%Euro1,1874 -0,2%Öl69,65 +0,8%Gold5.088 +1,2%
Robinhood-Aktie sackt ab: Umsatz enttäuscht - Gewinneinbruch schwächer als erwartet

11.02.26 21:21 Uhr
Robinhood-Aktie an der NASDAQ mit Verlusten: Robinhood-Gewinn fällt weniger deutlich als erwartet | finanzen.net

Robinhood hat am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte im vierten Quartal.

Robinhood hat im vierten Geschäftsquartal des Jahres 2025 weniger verdient. Der Gewinn fiel von 1,01 US-Dollar je Aktie auf 0,66 US-Dollar je Aktie und zeigte sich damit dennoch stärker als am Markt erwartet worden war: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten zuvor bei 0,631 US-Dollar gelegen.

Die Erlöse entwickelten sich unterdessen positiv und sprangen von 1,01 Milliarden US-Dollar auf 1,28 Milliarden US-Dollar, hier hatten Experten zuvor einen erwarteten Zielwert von 1,35 Milliarden US-Dollar ausgegeben.

Im Gesamtjahr zeigten sich Gewinn und Umsatz im Vorjahresvergleich höher: Das EPS kletterte von 1,56 US-Dollar auf 2,05 US-Dollar (Analystenerwartungen: 2,04 US-Dollar), der Umsatz verbesserte sich daneben von 2,98 Milliarden US-Dollar auf 4,47 Milliarden US-Dollar und damit schwächer als erwartet worden war (4,53 Milliarden US-Dollar).

Die Robinhood-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise um 9,15 Prozent tiefer bei 77,77 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

