SCHOTT Pharma ist mit deutlichem Wachstum in das neue Geschäftsjahr gestartet.

Die Marge lag bereits auf dem Niveau, das der Anbieter von Verpackungen und Verabreichungssystemen für injizierbare Medikamente für 2025/26 insgesamt anstrebt. Das operative Ergebnis (EBITDA) kletterte im Zeitraum Oktober bis Dezember um 11,1 Prozent auf 65,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Mainz mitteilte. Bei einem währungsbereinigten Wachstum von 4,8 Prozent verbesserte sich die EBITDA-Marge um 1,7 Punkte auf 27,1 Prozent. Das entspricht der Jahresprognose, die SCHOTT Pharma auch insgesamt bestätigte.

Nominell stiegen die Einnahmen im Auftaktquartal um 3,8 Prozent auf 240,2 Millionen Euro. Im Gesamtjahr wird währungsbereinigt mit einem Umsatzwachstum zwischen 2 und 5 Prozent gerechnet.

"Das erste Quartal verlief sowohl beim Umsatz als auch beim Ertrag besser als ursprünglich erwartet", sagte CEO Andreas Reisse. Die stärkere Nachfrage sei breitflächig über das gesamte Portfolio hinweg zu erkennen. Die margenstarken High Value Solutions hatten einen Anteil von 57 Prozent am Gesamtumsatz.

Treiber des Wachstums war das Segment Drug Containment Solutions, das Fläschchen, Ampullen und Karpulen aus Glas für die Aufbewahrung injizierbarer Medikamente liefert. Hier verzeichnete SCHOTT Pharma ein währungsbereinigtes Plus von 9,4 Prozent. Im Segment Drug Delivery Systems (DDS) mit Glas- und Polymerspritzen war die währungsbereinigte Entwicklung mit minus 0,8 Prozent rückläufig.

