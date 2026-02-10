DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -5,2%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.019 -3,2%Euro1,1915 +0,2%Öl69,30 +0,3%Gold5.059 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Amazon 906866 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dürfte 25.000 Punkte wieder angreifen -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Robinhood, TKMS im Fokus
Top News
DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus
MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ziele stehen

SCHOTT Pharma-Aktie: Deutlich profitables Wachstum und Prognose bestätigt

11.02.26 07:35 Uhr
Traumstart für SCHOTT Pharma: Marge erreicht Jahresziel schon im ersten Quartal | finanzen.net

SCHOTT Pharma ist mit deutlichem Wachstum in das neue Geschäftsjahr gestartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
15,64 EUR 0,98 EUR 6,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Marge lag bereits auf dem Niveau, das der Anbieter von Verpackungen und Verabreichungssystemen für injizierbare Medikamente für 2025/26 insgesamt anstrebt. Das operative Ergebnis (EBITDA) kletterte im Zeitraum Oktober bis Dezember um 11,1 Prozent auf 65,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Mainz mitteilte. Bei einem währungsbereinigten Wachstum von 4,8 Prozent verbesserte sich die EBITDA-Marge um 1,7 Punkte auf 27,1 Prozent. Das entspricht der Jahresprognose, die SCHOTT Pharma auch insgesamt bestätigte.

Wer­bung

Nominell stiegen die Einnahmen im Auftaktquartal um 3,8 Prozent auf 240,2 Millionen Euro. Im Gesamtjahr wird währungsbereinigt mit einem Umsatzwachstum zwischen 2 und 5 Prozent gerechnet.

"Das erste Quartal verlief sowohl beim Umsatz als auch beim Ertrag besser als ursprünglich erwartet", sagte CEO Andreas Reisse. Die stärkere Nachfrage sei breitflächig über das gesamte Portfolio hinweg zu erkennen. Die margenstarken High Value Solutions hatten einen Anteil von 57 Prozent am Gesamtumsatz.

Treiber des Wachstums war das Segment Drug Containment Solutions, das Fläschchen, Ampullen und Karpulen aus Glas für die Aufbewahrung injizierbarer Medikamente liefert. Hier verzeichnete SCHOTT Pharma ein währungsbereinigtes Plus von 9,4 Prozent. Im Segment Drug Delivery Systems (DDS) mit Glas- und Polymerspritzen war die währungsbereinigte Entwicklung mit minus 0,8 Prozent rückläufig.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf SCHOTT Pharma

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SCHOTT Pharma

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
02.02.2026SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026SCHOTT Pharma BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.2026SCHOTT Pharma Sector PerformRBC Capital Markets
16.01.2026SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
15.01.2026SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.2026SCHOTT Pharma BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.12.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.12.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.12.2025SCHOTT Pharma BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.12.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.02.2026SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
22.01.2026SCHOTT Pharma Sector PerformRBC Capital Markets
16.01.2026SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
15.01.2026SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
11.12.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.12.2024SCHOTT Pharma VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SCHOTT Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen