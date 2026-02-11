DAX 25.072 +0,9%ESt50 6.076 +0,7%MSCI World 4.579 +0,2%Top 10 Crypto 8,5675 +0,2%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 56.448 +0,1%Euro 1,1886 +0,1%Öl 69,66 +0,0%Gold 5.073 -0,2%
SCHOTT Pharma Aktie

15,28 EUR -0,38 EUR -2,43 %
STU
Marktkap. 2,21 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol STTPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SCHOTT Pharma Buy

08:41 Uhr
SCHOTT Pharma Buy
SCHOTT Pharma
15,28 EUR -0,38 EUR -2,43%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schott Pharma auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Spezialist für Medikamentenaufbewahrung und -verabreichung sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Christian Ehmann am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht. Der Tenor des Managements in der Telefonkonferenz sei trotz solider Basis für das Geschäftsjahr allerdings eher vorsichtig gewesen. Ehmann bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung, gerade mit Blick auf den Bewertungsrückstand gegenüber den direkten Konkurrenten Stevanato und West

Pharmaceutical Services./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,60 €		 Abst. Kursziel*:
41,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,98%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

08:41 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
11.02.26 SCHOTT Pharma Equal Weight Barclays Capital
11.02.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
11.02.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

