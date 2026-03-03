Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen

Index im Blick

Der S&P 500 zeigte letztendlich eine positive Tendenz.

Schlussendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,78 Prozent höher bei 6.869,50 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 55,699 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,247 Prozent auf 6.833,48 Punkte an der Kurstafel, nach 6.816,63 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.885,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6.811,64 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,661 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 04.02.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.882,72 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 04.12.2025, den Wert von 6.857,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.778,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 0,161 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.710,42 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Moderna (+ 15,99 Prozent auf 57,80 USD), Coinbase (+ 14,57 Prozent auf 208,93 USD), AppLovin (+ 10,01 Prozent auf 482,81 USD), Arista Networks (+ 8,21 Prozent auf 134,83 USD) und Robinhood (+ 8,07 Prozent auf 82,21 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Brown-Forman B (-6,65 Prozent auf 26,26 USD), Royal Caribbean Cruises (-4,68 Prozent auf 287,21 USD), Under Armour (-4,21 Prozent auf 6,82 USD), Under Armour (-3,87 Prozent auf 6,70 USD) und Rockwell Automation (-3,80 Prozent auf 383,35 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 39.162.055 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 3,815 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,14 Prozent an der Spitze im Index.

