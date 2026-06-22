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Volvo (B) Aktie

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Volvo (B) Aktien-Sparplan
29,69 EUR +1,05 EUR +3,67 %
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29,73 EUR +1,01 EUR +3,52 %
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Marktkap. 58,32 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
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WKN 855689

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ISIN SE0000115446

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Symbol VOLVF

UBS AG

Volvo AB (B) Buy

15:21 Uhr
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
29,69 EUR 1,05 EUR 3,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Volvo B-Aktien vor Zahlen von 387 auf 395 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hemal Bhundia geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer soliden Entwicklung der Lkw-Auftragseingänge aus. Er sieht diese fünf Prozent über den Markterwartungen, angetrieben von Nordamerika und Europa./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 13:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
395,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,77 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Hemal Bhundia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
359,43 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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