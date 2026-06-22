Volvo (B) Aktie
Marktkap. 58,32 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Volvo B-Aktien vor Zahlen von 387 auf 395 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hemal Bhundia geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer soliden Entwicklung der Lkw-Auftragseingänge aus. Er sieht diese fünf Prozent über den Markterwartungen, angetrieben von Nordamerika und Europa./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 13:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
395,00 SEK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,77 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
359,43 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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