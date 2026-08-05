SpaceX Aktie
Marktkap. 1,44 Bio. EUR
WKN A42D4F
ISIN US84615Q1031
Symbol SPCX
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Die Weltraum- und KI-Firma habe stärker als erwartet abgeschnitten, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Resultate deuteten auf anziehende Aktivitäten in allen Sparten hin./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thrive Studios ID / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|Unternehmen:
SpaceX
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 225,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 108,27
|Abst. Kursziel*:
107,81%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 110,02
|Abst. Kursziel aktuell:
104,51%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 228,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|05.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|05.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
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