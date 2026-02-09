DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,1%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.860 -1,8%Euro1,1913 ±-0,0%Öl69,01 -0,2%Gold5.036 -0,5%
Ziel für 2026 bestätigt

Talanx-Aktie: Gewinnsprung in 2025

10.02.26 07:42 Uhr
Talanx-Aktie: Rekordgewinn in 2025 | finanzen.net

Talanx hat im abgelaufenen Jahr einen kräftigen Gewinnanstieg erzielt und die Rendite deutlich verbessert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Talanx AG
109,10 EUR -0,90 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Geholfen hat dabei ein geringes Schadensaufkommen in der zweiten Jahreshälfte. Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte der Versicherungskonzern.

Wer­bung

Der Gewinn stieg nach vorläufigen Zahlen um 25 Prozent auf 2,48 Milliarden Euro. Talanx hatte sich nach einer weiteren Erhöhung der Prognose im November zuletzt mehr als 2,4 Milliarden Euro vorgenommen. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 2,45 Milliarden Euro gerechnet.

Der Versicherungsumsatz legte währungsbereinigt um 5 Prozent bzw. nominal um 2 Prozent auf 49 Milliarden Euro zu. Die Eigenkapitalrendite betrug 19,7 Prozent nach 17,9 Prozent im Vorjahr.

Talanx bestätigte das Ziel für 2026, den Gewinn auf etwa 2,7 Milliarden Euro zu steigern.

Der Dividendenvorschlag soll bei der Veröffentlichung der vollständigen Ergebnisse am 18. März bekanntgegeben werden. Die Dividende soll gemäß der Dividendenpolitik über dem Vorjahreswert von 2,70 Euro je Aktie liegen.

DOW JONES

Bildquellen: Talanx

