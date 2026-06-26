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Bernstein Research

Richemont Outperform

12:51 Uhr
Richemont Outperform
Aktie in diesem Artikel
Richemont
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Luca Solca untersuchte am Freitag den Einfluss des globalen Klassenwandels auf die Luxusgüterbranche. Er hob dabei eine beschleunigte Polarisierung unter den Verbrauchern hervor. Die Zahl der potenziellen Kunden für Luxusgüter werde kleiner, sollte sich dies so fortsetzen. Er sieht die Branche bereits am Scheideweg. Für eine Umsatzsteigerung müsse mehr an bestehende Kunden verkauft werden. Dafür seien Markenrelevanz und Innovationstempo wichtig./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Outperform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
203,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
188,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:51 Richemont Outperform Bernstein Research
24.06.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 Richemont Outperform Bernstein Research
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