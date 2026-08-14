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Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
51,203.01 CHF -375.57 CHF -0.73 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
54,490.68 EUR -435.33 EUR -0.79 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
46,583.13 GBP -376.70 GBP -0.80 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,022,230.14 JPY -78,937.17 JPY -0.78 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
62,929.09 USD -421.17 USD -0.66 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,524.13 CHF -9.12 CHF -0.59 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,621.99 EUR -10.77 EUR -0.66 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,386.62 GBP -9.34 GBP -0.67 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
298,326.34 JPY -1,946.36 JPY -0.65 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,873.18 USD -10.01 USD -0.53 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
61.45 CHF -0.56 CHF -0.91 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
65.40 EUR -0.64 EUR -0.97 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
55.91 GBP -0.55 GBP -0.98 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
12,028.55 JPY -116.69 JPY -0.96 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
75.53 USD -0.64 USD -0.84 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
494.38 CHF -2.34 CHF -0.47 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
526.12 EUR -2.84 EUR -0.54 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
449.77 GBP -2.47 GBP -0.55 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
96,767.53 JPY -510.60 JPY -0.52 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
607.60 USD -2.49 USD -0.41 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.82 CHF 0.00 CHF -0.56 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.87 EUR -0.01 EUR -0.62 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.74 GBP 0.00 GBP -0.63 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
159.77 JPY -0.98 JPY -0.61 %
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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:41 um 0,66 Prozent auf 62.929,09 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 63.350,26 US-Dollar gestanden hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,8 Prozent. Bei einem Kurs von 8,18 EUR beträgt die Performance seit Auflage -11,3 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,43 Prozent auf 44,62 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 44,81 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Ethereum-Kurs 0,53 Prozent schwächer bei 1.873,18 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1.883,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,37 Prozent auf 205,73 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 206,49 US-Dollar.

Zudem gibt Ripple am Freitagvormittag nach. Um 0,49 Prozent auf 1,003 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,008 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 394,95 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (393,82 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,29 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1815 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1822 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1593 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1587 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3342 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3341 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Binancecoin-Kurs 0,41 Prozent schwächer bei 607,60 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 610,09 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0701 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0696 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Solana um 0,84 Prozent auf 75,53 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 76,17 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 1,04 Prozent auf 6,378 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,445 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 8,863 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Freitagvormittag um 1,16 Prozent auf 8,760 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 1,51 Prozent auf 0,6781 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,6885 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com

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