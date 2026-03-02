adidas Aktie
Marktkap. 27,02 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Ergebnisausblick für 2026 liege um 15 Prozent unter dem Konsens, schrieb Richard Edwards am Mittwoch./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Neutral
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
180,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
138,40 €
|Abst. Kursziel*:
30,06%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
136,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,96%
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
221,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|10:41
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:11
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|10:41
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:11
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|10:41
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|adidas Buy
|Warburg Research
|30.01.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:16
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:11
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.