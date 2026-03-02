DAX 23.921 +0,6%ESt50 5.799 +0,5%MSCI World 4.454 -0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.752 +5,0%Euro 1,1615 +0,0%Öl 83,36 +1,7%Gold 5.181 +1,8%
Marktkap. 27,02 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1EWWW

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADDDF

Goldman Sachs Group Inc.

adidas Neutral

10:11 Uhr
adidas Neutral
Aktie in diesem Artikel
adidas
136,40 EUR -12,25 EUR -8,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Ergebnisausblick für 2026 liege um 15 Prozent unter dem Konsens, schrieb Richard Edwards am Mittwoch./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Neutral

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
180,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
138,40 €		 Abst. Kursziel*:
30,06%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
136,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,96%
Analyst Name:
Richard Edwards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
221,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

