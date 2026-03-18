adidas Aktie
Marktkap. 24,66 Mrd. EURKGV 22,53
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adidas von 220 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den revidierten Zielen des Herstellers von Sportbekleidung habe er seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) um 9 bis 12 Prozent gesenkt, schrieb Nick Anderson am Mittwochabend. Eine Ebit-Marge von über 10 Prozent werde das Unternehmen wohl erst 2028 erreichen statt wie bislang prognostiziert bereits im kommenden Jahr./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Hold
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
190,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
138,45 €
|Abst. Kursziel*:
37,23%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
133,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,86%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
207,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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