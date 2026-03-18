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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

adidas Hold

08:11 Uhr
adidas Hold
Aktie in diesem Artikel
adidas
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adidas von 220 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den revidierten Zielen des Herstellers von Sportbekleidung habe er seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) um 9 bis 12 Prozent gesenkt, schrieb Nick Anderson am Mittwochabend. Eine Ebit-Marge von über 10 Prozent werde das Unternehmen wohl erst 2028 erreichen statt wie bislang prognostiziert bereits im kommenden Jahr./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Hold

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
138,45 €		 Abst. Kursziel*:
37,23%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
133,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,86%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
207,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

08:11 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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