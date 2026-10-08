SpaceX Aktie
Marktkap. 2,03 Bio. EUR
WKN A42D4F
ISIN US84615Q1031
Symbol SPCX
AI Analyse
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Den Kauf eines Frequenzspektrums für den Aufbau eines Mobilfunknetzes wertete Ken Herbert positiv für die SpaceX-Aktie. Der Deal belege einmal mehr, dass das Unternehmen Strukturen in der Technologiewelt grundsätzlich zu ändern in der Lage sei, hieß es in einer Studie am Freitag./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|Unternehmen:
SpaceX
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 225,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 160,57
|Abst. Kursziel*:
40,13%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 164,40
|Abst. Kursziel aktuell:
36,86%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 229,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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