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RBC Capital Markets

SpaceX Outperform

15:26 Uhr
SpaceX Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Den Kauf eines Frequenzspektrums für den Aufbau eines Mobilfunknetzes wertete Ken Herbert positiv für die SpaceX-Aktie. Der Deal belege einmal mehr, dass das Unternehmen Strukturen in der Technologiewelt grundsätzlich zu ändern in der Lage sei, hieß es in einer Studie am Freitag./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Outperform

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 225,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 160,57		 Abst. Kursziel*:
40,13%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 164,40		 Abst. Kursziel aktuell:
36,86%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 229,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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