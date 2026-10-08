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SpaceX Outperform

15:26 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Den Kauf eines Frequenzspektrums für den Aufbau eines Mobilfunknetzes wertete Ken Herbert positiv für die SpaceX-Aktie. Der Deal belege einmal mehr, dass das Unternehmen Strukturen in der Technologiewelt grundsätzlich zu ändern in der Lage sei, hieß es in einer Studie am Freitag./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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