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Nordex Aktie

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AI Analyse

RBC Capital Markets

Nordex Underperform

11:56 Uhr
Nordex Underperform
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
35,02 EUR 0,80 EUR 2,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex vor Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Nordex drohten politische Vorgaben das Geschäft auf dem deutschen Markt zu erschweren./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nordex

Zusammenfassung: Nordex Underperform

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
34,82 €		 Abst. Kursziel*:
3,39%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
35,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,80%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:56 Nordex Underperform RBC Capital Markets
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