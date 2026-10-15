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AI Analyse

RBC Capital Markets

Nordex Underperform

08:01 Uhr
Nordex Underperform
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
38,30 EUR 0,78 EUR 2,08%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach Eckdaten und einer Prognoseerhörung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Windkraftanlagenbauer habe zwar erneut mit einer über den Erwartungen liegenden Profitabilität überrascht, schrieb Colin Moody am Donnerstag. Dennoch bleibe er hinsichtlich der mittelfristigen Marktperspektiven in Deutschland vorsichtig. So stehe beispielsweise der allgemeine Ausbau der Alternativen Energien hierzulande im Widerspruch zu dem begrenzten Wachstum der Stromnachfrage, wobei die Rentabilität der Projektentwickler durch weitere Herausforderungen sowie durch neue Marktreformen zusätzlich belastet werde./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:11 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nordex

Zusammenfassung: Nordex Underperform

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
34,20 €		 Abst. Kursziel*:
5,26%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
38,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,01%
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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