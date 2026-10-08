Barclays Aktie
Marktkap. 67,98 Mrd. EURKGV 10,88 Div. Rendite 1,81%
WKN 850403
ISIN GB0031348658
Symbol BCLYF
AI Analyse
Barclays Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Barclays von 550 auf 525 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor den Quartalszahlen habe er seine Schätzung für das bereinigte Vorsteuerergebnis der britischen Bank im kommenden Jahr leicht reduziert, schrieb Benjamin Toms in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 07:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 07:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Barclays Outperform
|Unternehmen:
Barclays plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
5,25 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,06 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,95 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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