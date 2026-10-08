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AI Analyse

RBC Capital Markets

Barclays Outperform

14:41 Uhr
Barclays Outperform
Aktie in diesem Artikel
Barclays plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Barclays von 550 auf 525 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor den Quartalszahlen habe er seine Schätzung für das bereinigte Vorsteuerergebnis der britischen Bank im kommenden Jahr leicht reduziert, schrieb Benjamin Toms in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 07:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 07:31 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Barclays Outperform

Unternehmen:
Barclays plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
5,25 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,06 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,95 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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15.09.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
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